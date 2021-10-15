Цифровая ЗОЖ-платформа поможет сформировать полезные привычки

Платформа zozh.lenreg.ru ─ это новая государственная информационная система Ленинградской области. Здесь собрана информация об актуальных спортивных событиях в регионе, здоровом сне, правильном питании и пользе физической активности. Портал рассказывает, где проходят экологические маршруты, даны адреса конно-спортивных клубов, лыжных и горнолыжных трасс, аэроклубов и многое другое.

Оператором государственной информационной системы «Здоровый образ жизни в Ленинградской области» является Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный».

Главной целью проекта является приобщение жителей 47 региона к здоровому образу жизни и активному отдыху. Инициаторы проекта ― комитет по молодежной политике Ленинградской области также ставят задачу создания возможности для граждан давать обратную связь по итогам состоявшихся мероприятий и формирование цифровой карты действующих в области спортивных объектов, мест активного отдыха, спортивных площадок, культурных точек досуга.