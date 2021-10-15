Цифровая ЗОЖ-платформа поможет сформировать полезные привычки

Платформа zozh.lenreg.ru ─ это
новая государственная информационная система Ленинградской области. Здесь
собрана информация об актуальных спортивных событиях в регионе, здоровом сне,
правильном питании и пользе физической активности. Портал рассказывает, где
проходят экологические маршруты, даны адреса конно-спортивных клубов, лыжных и
горнолыжных трасс, аэроклубов и многое другое.
Оператором
государственной информационной системы «Здоровый образ жизни в Ленинградской
области» является Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговых
программ «Молодежный».
Главной целью проекта
является приобщение жителей 47 региона к здоровому образу жизни и активному
отдыху. Инициаторы проекта ― комитет по молодежной политике Ленинградской
области также ставят задачу создания возможности для граждан давать обратную
связь по итогам состоявшихся мероприятий и формирование цифровой карты
действующих в области спортивных
объектов, мест активного отдыха, спортивных площадок, культурных точек досуга.