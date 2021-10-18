Молодёжный советы прошли «По сиверским местам»

В поселке Сиверский встретились представители Молодежных советов практически всех поселений Гатчинского района. Этот этап спартакиады был не столько спортивным и соревновательным, сколько командообразующим. Ребята из разных поселений по собственному желанию разделились на несколько команд и приняли участие в познавательной игре - пешеходном квесте «По сиверским местам».

Перед началом квеста с приветственным словом к молодежи обратился глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев.

Капризная осенняя погода не отразились на настроении юных активистов. С первых минут команды с головой окунулись в изучение культурного маршрута. Каждая станция квеста представляла собой одну из достопримечательностей Сиверского поселения. Так, например, на станции «Битва при Клястицах» координатор патриотического проекта «Памяти предков будем достойны» Петр Бабенко рассказал ребятам о великом полководце Петре Витгенштейне. На станции «Аполлон Майков» заведующая Сиверской библиотекой имени А.Н. Майкова Светлана Спиридонова рассказала об известном поэте и предложила прочесть его стихи. А станция «Танцы народов мира» предоставила возможность разучить элементы народных танцев.

По итогам игры тройка команд-лидеров была награждена медалями и грамотами. Как призеры, так и все участники получили отличный заряд позитива. Новые знакомства, интересные открытия, возможность блеснуть знаниями – и выходной день у ребят получился ярким и насыщенным.

Мероприятие было организовано комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района при содействии администрации Сиверского поселения, учреждений культуры и дружеских общественных организаций.

Заключительный этап открытой спартакиады Молодежных советов Гатчинского района запланирован на 21 ноября. Если позволит эпидемическая обстановка, он пройдет на территории Войсковицкого поселения. Это будут соревнования по дартсу и веселая эстафета. Команды уже начали подготовку!



