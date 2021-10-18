Ремонт и строительство спортивных объектов

Первой точкой осмотра стал Центр развития физической культуры и спорта «Волна». Вместе с председателем районного спорткомитета Сергеем Пименовым Людмила Нещадим оценила ремонт кровли над бассейном, а также ремонт напольного покрытия и освещения в спортивном зале на первом этаже. За счет предпринимательской деятельности в спорткомплексе отремонтирован тренажерный зал, за счет местного бюджета приобретены новые силовые тренажеры. Кроме этого, приведены в порядок два санузла, заканчивается ремонт мужской душевой.

Поблизости от спорткомплекса – на вертолетной площадке планируется создание спортивно-культурного кластера, включающего современный лыжный стадион с пунктом проката инвентаря, каток, досуговую зону.

На территории Гатчинской школы № 2 участники встречи осмотрели пришкольный стадион, обсудили предложения Федерации легкой атлетики по размещению надувного шатра для тренировок спортсменов. Сегодня здесь оборудована беговая прыжковая зона для занятий в летний период. Людмила Нещадим также посетила универсальный спортивный зал «Маяк», физкультурно-оздоровительные комплексы «Арена» и «Мариенбург».