Ремонт и строительство спортивных объектов

Первой
точкой осмотра стал Центр развития физической культуры и спорта «Волна». Вместе
с председателем районного спорткомитета Сергеем Пименовым Людмила Нещадим
оценила ремонт кровли над бассейном, а также ремонт напольного покрытия и
освещения в спортивном зале на первом этаже. За счет предпринимательской
деятельности в спорткомплексе отремонтирован тренажерный зал, за счет местного
бюджета приобретены новые силовые тренажеры. Кроме этого, приведены в порядок два
санузла, заканчивается ремонт мужской душевой.
Поблизости
от спорткомплекса – на вертолетной площадке планируется создание спортивно-культурного
кластера, включающего современный лыжный стадион с пунктом проката инвентаря,
каток, досуговую зону.
На
территории Гатчинской школы № 2 участники встречи осмотрели пришкольный
стадион, обсудили предложения Федерации легкой атлетики по размещению надувного
шатра для тренировок спортсменов. Сегодня здесь оборудована беговая прыжковая
зона для занятий в летний период. Людмила Нещадим также посетила универсальный
спортивный зал «Маяк», физкультурно-оздоровительные комплексы «Арена» и «Мариенбург».