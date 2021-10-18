Свои кровные и 3 кредита – для «Анатолия Леонидовича»

Свои транши преступникам
она производила в течение месяца. Видимо, не читая все это время газет, не слушая
радио и не включая телевизор. Ибо из каждого утюга сегодня рассказывается о
мошенничестве с банковскими картами… Месяц гражданка общалась с преступником,
потом спохватилась и заявила.
7-го октября в дежурную
часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от 66-летней жительницы
Коммунара. В начале сентября ей позвонили с московского номера. Звонивший
мужчина представился Анатолием Леонидовичем – сотрудником службы безопасности
банка и сообщил о возможных мошеннических действиях в отношении ее денег на
счету. Старая песня. Причем, заметьте, «возможных» – то есть вовсе
необязательно эти действия произойдут в реальности. Но для предотвращения
мошенничества надо снять со своего счета сто тысяч и отправить их куда скажут.
Пенсионерка перевыполнила план: она сняла 200 тысяч рублей и по указанию
звонившего перевела на различные телефонные номера всю сумму – мелкими
переводами по 10-15 тысяч.
На следующий день
Анатолий Леонидович позвонил снова, уже с другого московского номера. Он опять
завел речь о возможных мошеннических действиях и велел снять еще 200 тысяч
рублей. Пенсионерка сбегала в банк, сняла деньги и снова перевела их мелкими
частями на разные номера телефонов, продиктованные мошенником.
Но на этом Анатолий
Леонидович не успокоился. Он еще раз позвонил с разговорами о возможных
мошеннических действиях, для предотвращения которых теперь требовалось
заключить договор потребительского займа на 170 тысяч рублей.
Дисциплинированная пенсионерка в тот же день взяла в банке «Открытие»
потребительский кредит и перевела всю сумму на номера телефонов.
4-го октября банк
«Открытие» выдал ей еще 191 тысячу рублей, о чем женщина не замедлила сообщить
Анатолию Леонидовичу (он заботливо оставил ей номер своего мобильника). Он
велел перевести деньги на Qiwi кошелек на имя Чернова Сергея Александровича и
позвонил на следующий день – конечно, чтобы сообщить о возможных мошеннических
действиях. Для предотвращения которых пенсионерке потребовалось заключить еще
один договор потребительского займа на сумму 127 тысяч рублей в «Почта Банке».
Все полученные кредитные деньги она опять перевела на Qiwi кошелек.
6-го октября общение с
Анатолием Леонидовичем состоялось в последний раз. Он позвонил со своими
обычными разговорами о возможных мошеннических действиях и нахально велел
оформить кредит на 100 тысяч рублей в «Совкомбанке». Что гражданка и сделала:
взяла сотню и отправила ее на Qiwi кошелек. Гори и хата…
Что остановило эту
мошенническую вакханалию – история умалчивает. Но 7-го октября пенсионерка
пошла заявлять в полицию. Ущерб составил 987 тысяч рублей. По факту
мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.