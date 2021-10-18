Свои кровные и 3 кредита – для «Анатолия Леонидовича»

Свои транши преступникам она производила в течение месяца. Видимо, не читая все это время газет, не слушая радио и не включая телевизор. Ибо из каждого утюга сегодня рассказывается о мошенничестве с банковскими картами… Месяц гражданка общалась с преступником, потом спохватилась и заявила.

7-го октября в дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от 66-летней жительницы Коммунара. В начале сентября ей позвонили с московского номера. Звонивший мужчина представился Анатолием Леонидовичем – сотрудником службы безопасности банка и сообщил о возможных мошеннических действиях в отношении ее денег на счету. Старая песня. Причем, заметьте, «возможных» – то есть вовсе необязательно эти действия произойдут в реальности. Но для предотвращения мошенничества надо снять со своего счета сто тысяч и отправить их куда скажут. Пенсионерка перевыполнила план: она сняла 200 тысяч рублей и по указанию звонившего перевела на различные телефонные номера всю сумму – мелкими переводами по 10-15 тысяч.

На следующий день Анатолий Леонидович позвонил снова, уже с другого московского номера. Он опять завел речь о возможных мошеннических действиях и велел снять еще 200 тысяч рублей. Пенсионерка сбегала в банк, сняла деньги и снова перевела их мелкими частями на разные номера телефонов, продиктованные мошенником.

Но на этом Анатолий Леонидович не успокоился. Он еще раз позвонил с разговорами о возможных мошеннических действиях, для предотвращения которых теперь требовалось заключить договор потребительского займа на 170 тысяч рублей. Дисциплинированная пенсионерка в тот же день взяла в банке «Открытие» потребительский кредит и перевела всю сумму на номера телефонов.

4-го октября банк «Открытие» выдал ей еще 191 тысячу рублей, о чем женщина не замедлила сообщить Анатолию Леонидовичу (он заботливо оставил ей номер своего мобильника). Он велел перевести деньги на Qiwi кошелек на имя Чернова Сергея Александровича и позвонил на следующий день – конечно, чтобы сообщить о возможных мошеннических действиях. Для предотвращения которых пенсионерке потребовалось заключить еще один договор потребительского займа на сумму 127 тысяч рублей в «Почта Банке». Все полученные кредитные деньги она опять перевела на Qiwi кошелек.

6-го октября общение с Анатолием Леонидовичем состоялось в последний раз. Он позвонил со своими обычными разговорами о возможных мошеннических действиях и нахально велел оформить кредит на 100 тысяч рублей в «Совкомбанке». Что гражданка и сделала: взяла сотню и отправила ее на Qiwi кошелек. Гори и хата…

Что остановило эту мошенническую вакханалию – история умалчивает. Но 7-го октября пенсионерка пошла заявлять в полицию. Ущерб составил 987 тысяч рублей. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.