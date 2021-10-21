Как рабочий-станочник пытался стать крупье

40-летний житель Гатчины Денис Г., работающий оператором станка на производстве, со средним специальным образованием, разведенный отец троих малолетних детей, не судимый, признан виновным по части 2 статьи 1712 УК РФ.
Свою преступную
деятельность оператор-станочник вел семь месяцев, и занимался он этим не один.
Его подельники, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного
обогащения разработали план по незаконной организации и проведению азартных игр
с использованием игрового оборудования в Гатчине.
Для этого приискали
помещение на улице Урицкого, приобрели 28 программно-аппаратных комплексов,
предназначенных для проведения азартных игр, завезли их в помещение, смонтировали
и ввели в эксплуатацию. Гражданин Г. за денежное вознаграждение должен был
выполнять функции администратора нового «казино». То есть контролировать
работоспособность игрового оборудования, встречать и допускать игроков в
помещение игорного зала, получать от них деньги в качестве ставок и выдавать
выигрыш, а также вести учет оборота денежных средств.
Вот такие серьезные
обязанности были возложены на администратора игорного клуба. Гражданин Г.,
заведомо зная, что, в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр…», игорная деятельность на территории Гатчинского района уже 15 лет как
запрещена, криминальное предложение принял. Закрыв глаза на то, что организация
и проведение азартных игр может осуществляться исключительно на основании
разрешения, выданного органом управления игорной зоной, в заведениях, открытых
в игорных зонах в установленном порядке.
После того, как роли
между соучастниками были распределены, Денис Г. стал проводить в оборудованном
под игорный зал помещении азартные игры с использованием установленного там
игрового оборудования.
При этом
оператор-станочник, вступив в преступный сговор, лично контролировал
работоспособность игрового оборудования, встречал игроков в игорном зале,
принимал от них ставки на игру и при помощи специального магнитного ключа
вводил информацию о сумме, полученной от игрока, в игровой автомат.
Администратор вел и бухгалтерию – учет денежных средств, полученных от игроков.
Таким образом гражданин
Г. проводил азартные игры в игорном заведении до 23 сентября прошлого года,
когда эта незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками
следственного отдела по г. Гатчине следственного управления Следственного
комитета РФ по Ленинградской области. При этом сотрудниками правоохранительных
органов непосредственно в игорном зале были застигнуты несколько игроков, в том
числе две дамы.
В ходе осмотра места
происшествия были изъяты деньги, полученные администратором от игроков в
качестве ставок, – 117 тысяч рублей. Изъяли оперативники и
программно-аппаратные комплексы в количестве 28 штук. Администратора задержали.
Возбудили уголовное дело, взяли с него подписку о невыезде.
По окончании
предварительного следствия дело было передано в суд. Денис Г. согласился с
предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления полностью признал.
В ходе судебного разбирательства он заявил, что осознал общественную опасность
содеянного и раскаивается.
Действия подсудимого суд
квалифицировал по части 2 статьи 1712 УК РФ: незаконное проведение азартных игр
с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по
предварительному сговору.
При назначении наказания
были учтены характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, данные о личности подсудимого, характеристики. Гражданин Г. не
судим; имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, оказывает
поддержку своей пожилой матери. По месту жительства органами полиции
характеризуется удовлетворительно, а по месту работы – положительно; на учетах
не состоит.
Чтобы уменьшить
причиненный преступлением вред, Денис Г. внес добровольное пожертвование в
сумме 10000 рублей в Сиверский ресурсный центр по содействию семейному
устройству, который помогает детям-инвалидам, оставшимся без попечения
родителей. Данные действия подсудимого хоть и не привели к значительному
уменьшению степени общественной опасности совершенно деяния и не нивелировали
негативные последствия, все же были расценены как направленные на заглаживание
вреда.
Отягчающих обстоятельств
суд не усмотрел.
С учетом всех аспектов
дела суд счел возможным, назначив гражданину Г. наказание в виде лишения
свободы, применить правила статьи 73 УК РФ, поскольку исправление и
перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества. Однако более
мягкий вид наказания не будет способствовать восстановлению социальной
справедливости и исправлению подсудимого.
Гатчинский городской суд
приговорил Дениса Г. к лишению свободы сроком на один год. Назначенное
наказание решено считать условным с испытательным сроком на полтора года. В
течение этого времени осужденный обязан не менять места жительства и работы без
предварительного уведомления об этом специализированного органа, ведающего
исправлением осужденных, и являться на регистрацию в этот орган не реже одного
раза в месяц.
Вещественные
доказательства – денежные средства в сумме 117 тысяч рублей, системные блоки,
флэш-карты, тетради и мобильные телефоны будут храниться до рассмотрения по
существу уголовного дела в отношении подельников осужденного.