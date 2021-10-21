Как рабочий-станочник пытался стать крупье

40-летний житель Гатчины Денис Г., работающий оператором станка на производстве, со средним специальным образованием, разведенный отец троих малолетних детей, не судимый, признан виновным по части 2 статьи 1712 УК РФ.

Свою преступную деятельность оператор-станочник вел семь месяцев, и занимался он этим не один. Его подельники, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения разработали план по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования в Гатчине.

Для этого приискали помещение на улице Урицкого, приобрели 28 программно-аппаратных комплексов, предназначенных для проведения азартных игр, завезли их в помещение, смонтировали и ввели в эксплуатацию. Гражданин Г. за денежное вознаграждение должен был выполнять функции администратора нового «казино». То есть контролировать работоспособность игрового оборудования, встречать и допускать игроков в помещение игорного зала, получать от них деньги в качестве ставок и выдавать выигрыш, а также вести учет оборота денежных средств.

Вот такие серьезные обязанности были возложены на администратора игорного клуба. Гражданин Г., заведомо зная, что, в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр…», игорная деятельность на территории Гатчинского района уже 15 лет как запрещена, криминальное предложение принял. Закрыв глаза на то, что организация и проведение азартных игр может осуществляться исключительно на основании разрешения, выданного органом управления игорной зоной, в заведениях, открытых в игорных зонах в установленном порядке.

После того, как роли между соучастниками были распределены, Денис Г. стал проводить в оборудованном под игорный зал помещении азартные игры с использованием установленного там игрового оборудования.

При этом оператор-станочник, вступив в преступный сговор, лично контролировал работоспособность игрового оборудования, встречал игроков в игорном зале, принимал от них ставки на игру и при помощи специального магнитного ключа вводил информацию о сумме, полученной от игрока, в игровой автомат. Администратор вел и бухгалтерию – учет денежных средств, полученных от игроков.

Таким образом гражданин Г. проводил азартные игры в игорном заведении до 23 сентября прошлого года, когда эта незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками следственного отдела по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. При этом сотрудниками правоохранительных органов непосредственно в игорном зале были застигнуты несколько игроков, в том числе две дамы.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты деньги, полученные администратором от игроков в качестве ставок, – 117 тысяч рублей. Изъяли оперативники и программно-аппаратные комплексы в количестве 28 штук. Администратора задержали. Возбудили уголовное дело, взяли с него подписку о невыезде.

По окончании предварительного следствия дело было передано в суд. Денис Г. согласился с предъявленным ему обвинением, вину в совершении преступления полностью признал. В ходе судебного разбирательства он заявил, что осознал общественную опасность содеянного и раскаивается.

Действия подсудимого суд квалифицировал по части 2 статьи 1712 УК РФ: незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, характеристики. Гражданин Г. не судим; имеет постоянное место жительства и регистрации, трудоустроен, оказывает поддержку своей пожилой матери. По месту жительства органами полиции характеризуется удовлетворительно, а по месту работы – положительно; на учетах не состоит.

Чтобы уменьшить причиненный преступлением вред, Денис Г. внес добровольное пожертвование в сумме 10000 рублей в Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству, который помогает детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей. Данные действия подсудимого хоть и не привели к значительному уменьшению степени общественной опасности совершенно деяния и не нивелировали негативные последствия, все же были расценены как направленные на заглаживание вреда.

Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом всех аспектов дела суд счел возможным, назначив гражданину Г. наказание в виде лишения свободы, применить правила статьи 73 УК РФ, поскольку исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества. Однако более мягкий вид наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Гатчинский городской суд приговорил Дениса Г. к лишению свободы сроком на один год. Назначенное наказание решено считать условным с испытательным сроком на полтора года. В течение этого времени осужденный обязан не менять места жительства и работы без предварительного уведомления об этом специализированного органа, ведающего исправлением осужденных, и являться на регистрацию в этот орган не реже одного раза в месяц.

Вещественные доказательства – денежные средства в сумме 117 тысяч рублей, системные блоки, флэш-карты, тетради и мобильные телефоны будут храниться до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении подельников осужденного.