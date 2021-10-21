В Лампово на пожаре погиб мужчина

13 октября в посёлке Дивенский по неустановленной причине сгорел частный дом. Проводится проверка.

На следующий день в посёлке Сиверский-2 на территории гаражного кооператива за одним из гаражей загорелся сарай, после чего огонь перекинулся на крышу гаража. Причиной пожара стало короткое замыкание.

14 октября в массиве «Кобрино» СНТ «Керамика» сгорели дом, гараж и беседки на одном участке, пострадал соседний дом. Причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

15 октября в деревне Лампово в результате короткого замыкания сгорел частный жилой дом. В результате пожара погиб мужчина 1955 года рождения.

В тот же день в деревне Замостье в результате неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорел частный жилой дом.

16 октября в садоводстве «Ручеёк» массива «Красницы» выгорело чердачное помещение в бане. Причина пожара банальна – неисправность печного оборудования.

17 октября в посёлке Елизаветино сгорел легковой автомобиль «Опель Фронтера». Обстоятельства случившегося устанавливаются.

18 октября в массиве «Чаща», СНТ «Красновыборжец» сгорели баня и сарай. Первыми на вызов прибыли члены ДПО массива «Чаща». Строения горели по всей площади. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района