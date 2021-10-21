В Лампово на пожаре погиб мужчина

13 октября в посёлке Дивенский по неустановленной
причине сгорел частный дом. Проводится проверка.
На следующий день в посёлке Сиверский-2 на территории
гаражного кооператива за одним из гаражей загорелся сарай, после чего огонь
перекинулся на крышу гаража. Причиной пожара стало короткое замыкание.
14 октября в массиве «Кобрино» СНТ «Керамика» сгорели
дом, гараж и беседки на одном участке, пострадал соседний дом. Причиной пожара
стал аварийный режим работы электросети.
15 октября в деревне Лампово в результате короткого
замыкания сгорел частный жилой дом. В результате пожара погиб мужчина 1955 года
рождения.
В тот же день в деревне Замостье в результате
неосторожного обращения с огнём неустановленным лицом сгорел частный жилой дом.
16 октября в садоводстве «Ручеёк» массива «Красницы»
выгорело чердачное помещение в бане. Причина пожара банальна – неисправность
печного оборудования.
17 октября в посёлке Елизаветино сгорел легковой
автомобиль «Опель Фронтера». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
18 октября в массиве «Чаща», СНТ «Красновыборжец»
сгорели баня и сарай. Первыми на вызов прибыли члены ДПО массива «Чаща». Строения горели по всей площади. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района