Президент России принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент также отметил,
что перепись — не формальное дело. Он напомнил представителям власти всех
уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что их обязанность —
оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и
волонтёрам, которые будут принимать в ней участие.
Всероссийская перепись
населения продлится до 14 ноября, переписаться на портале или в мобильном
приложении Госуслуг можно до 8 ноября, для этого достаточно иметь обычную или
подтвержденную учетную запись на портале.