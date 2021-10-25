Президент России принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент России принял участие во Всероссийской переписи населения

Владимир Путин ответил на вопросы переписи на портале Госуслуг в день ее начала, 15 октября. Он подчеркнул: «Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография».

Рубрики : Общество     25 Oct 2021

Президент также отметил, что перепись — не формальное дело. Он напомнил представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что их обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтёрам, которые будут принимать в ней участие.

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября, переписаться на портале или в мобильном приложении Госуслуг можно до 8 ноября, для этого достаточно иметь обычную или подтвержденную учетную запись на портале.

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