День спецназа в Доме писателя

В своём
вступительном слове Андрей Иванович рассказал об истории создания
подразделений специального назначения в послевоенные годы, их задачах и
дальнейшем совершенствовании.
Андрей
Краснобородько – поэт, член Союза писателей России – прочитал стихи:
Обычный рейс
Обычный рейс по выжженной Чечне:
По десять «контрабасов» на броне,
Дожди в начале зимнего сезона,
Дорога по хребту крутого склона…
С натугою урчит мотор, но вдруг
Хлопок! И словно выключили звук!
Передняя «коробка» у откоса,
Подпрыгнув вверх и обнажив колёса,
Перевернувшись, рухнула в кювет.
Понятно сразу – выживших там нет.
Кто ехал на второй – снесло, как ветром
И разметало на десяток метров.
А кто очнулся – тут же принял бой,
Спасая раненых и жертвуя собой.
Отбились вроде, «всем смертям назло».
Но многим в этот день не повезло…
Фугасы Черных натворили дел:
Измятый БТР… И части тел…
Ну, что сказать… И не представить даже,
Как собирать друзей по цвету камуфляжа…
Для участия в
вечере были приглашены поэты-ветераны службы в Вооружённых силах России,
авторы-исполнители песен, а также поэты – члены Союза писателей, которые
в своём творчестве коснулись темы войны и военной разведки.