День спецназа в Доме писателя

В своём вступительном слове Андрей Иванович рассказал об истории создания подразделений специального назначения в послевоенные годы, их задачах и дальнейшем совершенствовании.

Андрей Краснобородько – поэт, член Союза писателей России – прочитал стихи:





Обычный рейс

Обычный рейс по выжженной Чечне:

По десять «контрабасов» на броне,

Дожди в начале зимнего сезона,

Дорога по хребту крутого склона…

С натугою урчит мотор, но вдруг

Хлопок! И словно выключили звук!

Передняя «коробка» у откоса,

Подпрыгнув вверх и обнажив колёса,

Перевернувшись, рухнула в кювет.

Понятно сразу – выживших там нет.

Кто ехал на второй – снесло, как ветром

И разметало на десяток метров.

А кто очнулся – тут же принял бой,

Спасая раненых и жертвуя собой.

Отбились вроде, «всем смертям назло».

Но многим в этот день не повезло…

Фугасы Черных натворили дел:

Измятый БТР… И части тел…

Ну, что сказать… И не представить даже,

Как собирать друзей по цвету камуфляжа…

Для участия в вечере были приглашены поэты-ветераны службы в Вооружённых силах России, авторы-исполнители песен, а также поэты – члены Союза писателей, которые в своём творчестве коснулись темы войны и военной разведки.