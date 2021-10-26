День спецназа в Доме писателя

День спецназа в Доме писателя

22 октября в Петербурге в Доме писателя состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню подразделений специального назначения. Ведущим вечера был уроженец Гатчины – ветеран боевых действий, проходивший службу в войсках спецназа, гвардии подполковник запаса Андрей Краснобородько.

Рубрики : Общество     26 Oct 2021

В своём вступительном слове Андрей Иванович рассказал об истории создания подразделений специального назначения в послевоенные годы, их задачах и дальнейшем совершенствовании.

Андрей Краснобородько – поэт, член Союза писателей России – прочитал стихи:


Обычный рейс
Обычный рейс по выжженной Чечне:
По десять «контрабасов» на броне,
Дожди в начале зимнего сезона,
Дорога по хребту крутого склона…
С натугою урчит мотор, но вдруг
Хлопок! И словно выключили звук!

Передняя «коробка» у откоса,
Подпрыгнув вверх и обнажив колёса,
Перевернувшись, рухнула в кювет.
Понятно сразу – выживших там нет.
Кто ехал на второй – снесло, как ветром
И разметало на десяток метров.
А кто очнулся – тут же принял бой,
Спасая раненых и жертвуя собой.
Отбились вроде, «всем смертям назло».
Но многим в этот день не повезло…
Фугасы Черных натворили дел:
Измятый БТР… И части тел…
Ну, что сказать… И не представить даже,
Как собирать друзей по цвету камуфляжа…

 

Для участия в вечере были приглашены поэты-ветераны службы в Вооружённых силах России, авторы-исполнители песен, а также  поэты – члены Союза писателей, которые в своём творчестве коснулись темы войны и военной разведки.

 

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