Клинический психолог против криминальных – 0:1

19-го октября в гатчинскую полицию обратился 72-летний мужчина, врач. Еще в марте он заказал через интернет лекарство. Когда оно пришло на почту, забрал посылку. А 18-го октября ему позвонила неизвестная, которая представилась Кристиной Цветковой – сотрудником Генеральной прокуратуры г. Москвы, ни больше ни меньше. Эта Кристина сообщила, что фирма, которая продала лекарство, закрылась, так как в лекарстве были обнаружены ядовитые вещества. И теперь всем, кто приобрел это лекарство, положена компенсационная выплата в размере 450 тысяч рублей. Чтобы ее получить, необходимо связаться с куратором из Министерства финансов. «Сотрудница Генеральной прокуратуры» продиктовала московский номер, психолог позвонил – ему ответил мужчина, назвавшийся Анисимовым Владимиром. Который объяснил, что для получения компенсации надо внести страховой взнос в сумме 13500 рублей.

Психологу дали реквизиты для перевода и номер банковской карты. В тот же день в Гатчине в салоне сотовой связи на Соборной он перевел деньги на указанный счет. Как и следовало ожидать, после этого на его звонки представители «Генеральной прокуратуры» и «Министерства финансов» перестали отвечать.

Гражданин понял, что его обманули, и пошел в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.