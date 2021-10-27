Клинический психолог против криминальных – 0:1

19-го октября в
гатчинскую полицию обратился 72-летний мужчина, врач. Еще в марте он заказал
через интернет лекарство. Когда оно пришло на почту, забрал посылку. А 18-го
октября ему позвонила неизвестная, которая представилась Кристиной Цветковой –
сотрудником Генеральной прокуратуры г. Москвы, ни больше ни меньше. Эта
Кристина сообщила, что фирма, которая продала лекарство, закрылась, так как в
лекарстве были обнаружены ядовитые вещества. И теперь всем, кто приобрел это
лекарство, положена компенсационная выплата в размере 450 тысяч рублей. Чтобы ее
получить, необходимо связаться с куратором из Министерства финансов.
«Сотрудница Генеральной прокуратуры» продиктовала московский номер, психолог
позвонил – ему ответил мужчина, назвавшийся Анисимовым Владимиром. Который
объяснил, что для получения компенсации надо внести страховой взнос в сумме
13500 рублей.
Психологу дали реквизиты
для перевода и номер банковской карты. В тот же день в Гатчине в салоне сотовой
связи на Соборной он перевел деньги на указанный счет. Как и следовало ожидать,
после этого на его звонки представители «Генеральной прокуратуры» и
«Министерства финансов» перестали отвечать.
Гражданин понял, что его обманули, и пошел в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.