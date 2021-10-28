Грабителя, напавшего на ребёнка, поймали через 20 минут

Грабителя, напавшего на ребёнка, поймали через 20 минут

В Гатчинском районе ограбили подростка – ударили и отняли смартфон. Преступник задержан по горячим следам.

Рубрики : Криминал     28 Oct 2021

21-го октября в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от матери 15-летнего мальчика. В Вырице, на Футбольной улице, около магазина «Дикси» неизвестный мужчина ударил ребенка в лицо и в живот и забрал у него телефон марки Asus стоимостью 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковый уполномоченный задержали преступника уже через 20 минут после принятия заявления. По подозрению в нападении на подростка задержан 36-летний уроженец Таджикистана, зарегистрированный во Всеволожском районе, неработающий.

Следственным отделом по г. Гатчине СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, совершенный в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.


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