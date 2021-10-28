Грабителя, напавшего на ребёнка, поймали через 20 минут

21-го октября в Вырицкий
отдел полиции поступило заявление от матери 15-летнего мальчика. В Вырице, на
Футбольной улице, около магазина «Дикси» неизвестный мужчина ударил ребенка в
лицо и в живот и забрал у него телефон марки Asus стоимостью 10 тысяч рублей.
В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковый
уполномоченный задержали преступника уже через 20 минут после принятия
заявления. По подозрению в нападении на подростка задержан 36-летний уроженец
Таджикистана, зарегистрированный во Всеволожском районе, неработающий.
Следственным отделом по
г. Гатчине СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж,
совершенный в отношении несовершеннолетнего. Подозреваемый помещен в изолятор
временного содержания.