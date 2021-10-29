Проект «Саблино вдохновляет: дорогой мастеров к истокам ремесла»

Проект - о замечательных людях Саблино, внесших бесценный вклад в развитие и жизнь поселения, ремесленниках и меценатах, художниках и писателях, вдохновленных богатством природы и культуры этого места. Тропа заканчивается в охранной зоне Левобережной пещеры, где на уникальном стенде с вращающимися прозрачными кубами можно познакомиться со всеми природными богатствами этого края и узнать, чем полезны местные ископаемые. Объекты тропы интересны как местным жителям, особенно детям, так и туристам, приезжающим полюбоваться редкими для равнинной местности водопадами и рукотворными пещерами – образцом горных выработок XIX века. Можно сказать, что краеведческий музей буквально вышел из стен занимаемого помещения, и теперь просто, проходя по улице, можно познакомиться с историей поселка. Во времена пандемии подобный вид туризма особенно актуален и востребован. На информационных стендах и указателях размещен QR-код, по которому о некоторых объектах и мастерах Саблино можно получить дополнительную информацию. Виртуальную копию проекта планируется дополнять сведениями и материалами старожилов и краеведов. С целью популяризации и сохранения исторической памяти в ближайшее время будет издан буклет «Саблинская Синегория».

Проект реализован Ленинградской областной общественной организацией «Сохранение природы и культурного наследия» при финансовой поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

ЛООО «Сохранение природы и культурного наследия»

www.sablino-travel.ru





#tropasablino47