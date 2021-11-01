О работе Гатчинской КМБ в предстоящие праздничные и выходные дни

Стационарные подразделения

4, 5, 7 ноября – работа дежурных круглосуточных бригад в обычном режиме по графикам сменности;

6 ноября – в усиленном режиме.

Стоматологическая служба

4 и 6 ноября – с 8-00 до 14-00 стоматологическая поликлиника;

5 ноября - с 8-00 до 14-00 стоматологическая поликлиника, отделение для оказания стоматологической помощи детскому населению, отделение стоматологии поликлиники «Аэродром», стоматологические кабинеты Коммунаровской ГП, Вырицкой РБ, Сиверской РБ (Дружногорская ВА), стоматологические кабинеты амбулаторий и кабинетов врачей общей практики;

7 ноября – нерабочий выходной день.

Амбулаторно-поликлинические подразделения:

4 ноября – нерабочий праздничный день;

5 ноября - амбулаторный прием по неотложной и экстренной помощи в поликлиниках, амбулаториях, отделениях и кабинетах врачей общей практики, ФАП до 12.00, прием вызовов до 14.00;

6 ноября - амбулаторный прием по неотложной и экстренной помощи по графику по субботы;

7 ноября – нерабочий выходной день.

Детская поликлиника:

4 ноября - нерабочий праздничный день;

5 и 6 ноября - по режиму субботы;

7 ноября – нерабочий выходной день.

Выкладка талонов детской поликлиникой 29 октября и 5 ноября осуществляться не будет.

Пункты вакцинации будут открыты в часы работы соответствующего подразделения (амбулатории, поликлиники).

Пункт вакцинации в ТРК "Пилот" будет работать 4 и 7 ноября с 10.00 до 19.00.