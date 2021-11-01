О работе Гатчинской КМБ в предстоящие праздничные и выходные дни

Стационарные
подразделения
4,
5, 7 ноября – работа дежурных круглосуточных бригад в обычном режиме по
графикам сменности;
6
ноября – в усиленном режиме.
Стоматологическая
служба
4 и
6 ноября – с 8-00 до 14-00 стоматологическая поликлиника;
5
ноября - с 8-00 до 14-00 стоматологическая поликлиника, отделение для оказания
стоматологической помощи детскому населению, отделение стоматологии поликлиники
«Аэродром», стоматологические кабинеты Коммунаровской ГП, Вырицкой РБ, Сиверской
РБ (Дружногорская ВА), стоматологические кабинеты амбулаторий и кабинетов
врачей общей практики;
7
ноября – нерабочий выходной день.
Амбулаторно-поликлинические
подразделения:
4
ноября – нерабочий праздничный день;
5
ноября - амбулаторный прием по неотложной и экстренной помощи в поликлиниках,
амбулаториях, отделениях и кабинетах врачей общей практики, ФАП до 12.00, прием
вызовов до 14.00;
6
ноября - амбулаторный прием по неотложной и экстренной помощи по графику по
субботы;
7
ноября – нерабочий выходной день.
Детская
поликлиника:
4
ноября - нерабочий праздничный день;
5 и
6 ноября - по режиму субботы;
7
ноября – нерабочий выходной день.
Выкладка
талонов детской поликлиникой 29 октября и 5 ноября осуществляться не будет.
Пункты
вакцинации будут открыты в часы работы соответствующего подразделения
(амбулатории, поликлиники).
Пункт
вакцинации в ТРК "Пилот" будет работать 4 и 7 ноября с 10.00 до
19.00.