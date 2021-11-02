На месте пожара обнаружен труп

22 октября в деревне Старосиверская в результате аварийного режима работы участка электросети сгорел частный дом, пострадал соседний.

В тот же день в посёлке Новый Свет на улице 32-ой массив сгорела хозпостройка на частном участке. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп мужчины 1990 года рождения. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

25 октября в Гатчине в автомобиле «Ниссан Кашкай» выгорел моторный отсек. Причиной пожара стало замыкание бортовой электропроводки.

В тот же день в садоводстве «Нива» массива «Тайцы» сгорел садовый дом. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка электросети.

27 октября в Тайцах по неустановленной пока причине сгорел частный жилой дом. Проводится проверка.

31 октября в деревне Остров в частном доме в результате неисправности дымохода печи выгорело потолочное перекрытие на площади 1 кв. метр.

Первый день ноября отметился пожаром в посёлке Тайцы, где сгорел частный дом. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района