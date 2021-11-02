На месте пожара обнаружен труп

22 октября в деревне
Старосиверская в результате аварийного режима работы участка электросети сгорел
частный дом, пострадал соседний.
В тот же день в посёлке
Новый Свет на улице 32-ой массив сгорела хозпостройка на частном участке. На
месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп мужчины 1990 года рождения.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
25 октября в Гатчине в
автомобиле «Ниссан Кашкай» выгорел моторный отсек. Причиной пожара стало
замыкание бортовой электропроводки.
В тот же день в
садоводстве «Нива» массива «Тайцы» сгорел садовый дом. Причиной пожара стал
аварийный режим работы участка электросети.
27 октября в Тайцах по
неустановленной пока причине сгорел частный жилой дом. Проводится проверка.
31 октября в деревне
Остров в частном доме в результате неисправности дымохода печи выгорело
потолочное перекрытие на площади 1 кв. метр.
Первый день ноября
отметился пожаром в посёлке Тайцы, где сгорел частный дом. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района