Дело об убийстве 18-летней давности – в суде

Следственным
отделом по городу Гатчине следственного управления Следственного комитета
России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в
отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство, сопряженное с
насильственными действиями сексуального характера.
В следственном
управлении СКР на постоянной основе действует межведомственная аналитическая
следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо
тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Несмотря на
неочевидный характер преступлений, которые не удавалось раскрыть много лет,
следователи ведут большую работу по сбору доказательств, основанных как на
результатах оперативной работы сотрудников полиции, так и на использовании
современных достижений криминалистической техники.
После очередного
межведомственного совещания под председательством руководителя следственного
управления С.Т. Сазина ранее приостановленное как нераскрытое в 2003 году
уголовное дело об убийстве в Войсковицах 22-летней девушки, было возобновлено
производством.
Следователями и
следователями-криминалистами следственного управления с участием отдела
криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики
СК России была проведена скрупулезная работа по уголовному делу. Проведен системный
анализ противоречий в показаниях лиц, проходящих по делу, составлен
психологический портрет каждого, кто имел отношение к убитой. Был проведен ряд
сложных судебных экспертиз, заключения которых, в совокупности с другими
доказательствами, помогли следователям восстановить картину произошедшего. А
также лица, причастного к данному преступлению.
В рамках
расследуемого уголовного дела в результате грамотно спланированных следственных
действий был задержан 45-летний мужчина – знакомый убитой, который сознался в
убийстве девушки. По ходатайству следственного органа его заключили под стражу.
Следствием
установлено, что осенью 2003 года после вечеринки в Войсковицах подозреваемый
пошел провожать малознакомую девушку и предложил ей вступить с ним в половую
связь, на что получил отказ. Тогда он применил к ней физическую силу и совершил
насильственные действия сексуального характера, после чего задушил.
В настоящее время
по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.