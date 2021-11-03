Дело об убийстве 18-летней давности – в суде

Следственным отделом по городу Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

В следственном управлении СКР на постоянной основе действует межведомственная аналитическая следственно-оперативная группа по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы. Несмотря на неочевидный характер преступлений, которые не удавалось раскрыть много лет, следователи ведут большую работу по сбору доказательств, основанных как на результатах оперативной работы сотрудников полиции, так и на использовании современных достижений криминалистической техники.

После очередного межведомственного совещания под председательством руководителя следственного управления С.Т. Сазина ранее приостановленное как нераскрытое в 2003 году уголовное дело об убийстве в Войсковицах 22-летней девушки, было возобновлено производством.

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления с участием отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России была проведена скрупулезная работа по уголовному делу. Проведен системный анализ противоречий в показаниях лиц, проходящих по делу, составлен психологический портрет каждого, кто имел отношение к убитой. Был проведен ряд сложных судебных экспертиз, заключения которых, в совокупности с другими доказательствами, помогли следователям восстановить картину произошедшего. А также лица, причастного к данному преступлению.

В рамках расследуемого уголовного дела в результате грамотно спланированных следственных действий был задержан 45-летний мужчина – знакомый убитой, который сознался в убийстве девушки. По ходатайству следственного органа его заключили под стражу.

Следствием установлено, что осенью 2003 года после вечеринки в Войсковицах подозреваемый пошел провожать малознакомую девушку и предложил ей вступить с ним в половую связь, на что получил отказ. Тогда он применил к ней физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего задушил.

В настоящее время по делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.