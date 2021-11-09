Чтобы крыша не текла…

- Погода говорит сама за себя, а у нас, к сожалению, много объектов жилого фонда находятся в стадии ремонта, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Так как подрядчик, который выиграл конкурсные процедуры на капитальный ремонт домов в Ленинградской области, со своими обязательствами не справился, в октябре фонд капремонта подрядчика поменял. В итоге есть дома, где до сих пор идет ремонт кровли и подвалов.

Осмотр Людмила Нещадим начала с проверки хода ремонтных работ в доме № 57 на ул. Чкалова. Это двухэтажный деревянный дом 1917 года постройки. Крыша в доме течет, и сейчас ее ремонтируют в срочном порядке. Окончание работ запланировано на декабрь, но погода ждать не будет. Людмила Николаевна призвала строителей поторопиться – люди не должны жить с протечками в квартире.

В доме № 9/5 на ул. Лейтенанта Шмидта и в доме № 18 на ул. Радищева идет капитальный ремонт подвалов. Подвалы тоже текли, но теперь высушены и ремонтируются с помощью современных технологий. Уже в ходе ремонта видно, что будет чисто, сухо и тепло. Но процесс еще не завершен.

- Ситуация остается напряженной. Подрядчики работают на объектах, но требуют увеличения количества работников. Это очевидно, и мы будем говорить об этом с фондом капитального ремонта, поскольку надо завершать работы, - подвела итог осмотра Людмила Нещадим.



