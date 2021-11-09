Чтобы крыша не текла…

- Погода говорит сама за себя, а у нас, к
сожалению, много объектов жилого фонда находятся в стадии ремонта, - отметила
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Так как подрядчик,
который выиграл конкурсные процедуры на капитальный ремонт домов в
Ленинградской области, со своими обязательствами не справился, в октябре фонд
капремонта подрядчика поменял. В итоге есть дома, где до сих пор идет ремонт
кровли и подвалов.
Осмотр Людмила Нещадим начала с проверки
хода ремонтных работ в доме № 57 на ул. Чкалова. Это двухэтажный деревянный дом
1917 года постройки. Крыша в доме течет, и сейчас ее ремонтируют в срочном
порядке. Окончание работ запланировано на декабрь, но погода ждать не будет.
Людмила Николаевна призвала строителей поторопиться – люди не должны жить с
протечками в квартире.
В доме № 9/5 на ул. Лейтенанта Шмидта и в
доме № 18 на ул. Радищева идет капитальный ремонт подвалов. Подвалы тоже текли,
но теперь высушены и ремонтируются с помощью современных технологий. Уже в ходе
ремонта видно, что будет чисто, сухо и тепло. Но процесс еще не завершен.
- Ситуация остается напряженной.
Подрядчики работают на объектах, но требуют увеличения количества работников.
Это очевидно, и мы будем говорить об этом с фондом капитального ремонта,
поскольку надо завершать работы, - подвела итог осмотра Людмила Нещадим.