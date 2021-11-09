Построят ли ФОК в срок?

Строительство ФОК на ул. Чехова, д. 9-а началось год назад. Контракт заключен со строительной компанией «Фундамент». Стоимость работ по контракту – свыше 80 млн рублей. На данный момент строительство идет с отставанием, которое вызвано ростом стоимости стройматериалов, а также ошибками в сметной документации. На начало ноября откорректированная проектно-сметная документация прошла повторную экспертизу. Стройка идет. В этом году было запланировано выполнение работ на сумму 46,2 млн рублей. В эту стоимость входит строительство фундамента, металлического каркаса и стен здания. Фундамент уже готов.

Реконструкция стадиона «Спартак» началась весной прошлого года. Стоимость работ по контракту – свыше 222 млн рублей. Работы должны быть завершены через год – к первому ноября 2022 года. Сегодня отставание от графика составляет шесть месяцев. Причины те же: рост стоимости стройматериалов в 2021 году, ошибки в сметной документации. Кроме того, с территории стадиона невозможно вывести электрические и тепловые сети. Собственники бывшего молокозавода не желают согласовывать перенос сетей на свою территорию. Однако в августе был разработан план временного переключения выносимых со стадиона электросетей, минуя территорию молокозавода. На начало ноября откорректированная проектная документация была направлена на экспертизу. После получения положительного заключения можно будет двигаться дальше.

В 2021 году на стадионе было запланировано устройство искусственного газона на футбольном поле, подготовка основания под резиновое покрытие беговых дорожек и секторов поля, монтаж инженерных сетей и подготовительные бетонные работы для фундамента трибун.

По поводу спортивных объектов Людмила Николаевна выразила надежду, что отставание от графика удастся наверстать, когда будут решены проблемные вопросы:

- Завершается финансовый год. В Гатчинском районе много объектов, которые включены в областную адресную инвестиционную программу. Подрядчики работают, несмотря на все сложности, связанные со значительным удорожанием стройматериалов. Есть надежда, что в обозначенный срок – а это 2022 год, и физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Чехова, и стадион «Спартак» будут сданы и начнут работать по прямому назначению.



