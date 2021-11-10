Уровень безработицы – на минимуме

За 10 месяцев 2021 года на областную Биржу труда обратились 41,6 тыс. человек, безработными признаны 15,4 тыс. человек. Служба занятости выдала 62 тысячи направлений на работу 40,3 тыс. граждан.

Сегодня в базе вакансий области 55,8 тысяч предложений, из них 80% по рабочим профессиям, 20% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.

При содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 1 233 человека, из них 547 человек ― на временные рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета. Общественные работы с региональной поддержкой созданы в «Усадьбе Марьино», ТД «Цветы Тельмана», АНО «Ресурсный центр «Анна»», АНО «Ресурсный центр «Кайкино», ООО «СтройСтандарт», ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» и других организациях.

В январе – октябре 2021 года к обучению по направлению службы занятости приступили 1 600 человек, завершили обучение и обрели новые компетенции 1 309 человек.

Более 1700 жителей приступили к бесплатному профессиональному обучению в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», из них 555 человек уже успешно его завершили.

В рамках программы опережающего профессионального обучения для работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства, направлены на обучение для получения новых знаний и расширения профессиональных возможностей 648 человек. Завершил обучение 541 работник.

С финансовой поддержкой службы занятости 57 жителей региона открыли свое дело. Ими создано дополнительно 25 рабочих мест для трудоустройства безработных. Сферы бизнеса ленинградцы выбирают самые разные ― сельское хозяйство, торговля, пекарни, салоны красоты, строительные услуги, благоустройство ландшафта, производство одежды и другие.

На площадке Экспертного клуба ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса Галина Окорокова одной из причин низкого уровня безработицы в регионе называет рост привлекательности малых городов и районных центров России для трудоустройства и жизни.

- Почему так думаю? Видим, что происходит на планете, в большинстве своем привыкшей к комфортной жизни в больших городах: 24/7 - электричество и газ, тепло в домах и квартирах. Опять-таки - транспорт на электрической тяге, развлечения и всяческие удовольствия. Как говорится, планетарный мир и дружба. И вдруг все привычное резко изменилось. Газа меньше, и он дороже. Вода течет по трубам не лучшего качества... Межстрановые разногласия и конфликты, обвинения в адрес друг друга... В этих условиях люди начинают продумывать долгосрочную перспективу: а ведь в малом городе или районном центре легче решать бытовые вопросы. Там есть всегда альтернатива: вода в колодце, сухие деревья в лесу... Понимаю, что сгущаю краски. Однако, связываю уменьшение числа безработных именно в области, а не в большом городе с тем, что народ выбирает меньшее из зол, - делится Галина Окорокова.

Эксперт уверена, что сегодня граждане все чаще делают свой выбор в сторону спокойных местечек вместо больших городов. И стоит учесть тем, кто занимается серьезным прогнозированием будущего.

Эту тенденцию должны просчитывать и власти.

- На местном уровне следует думать над перспективами жизни и работы и молодых, и пожилых. Планировать создание новых рабочих мест, благоустройство территорий, возможностей для развития образования и пр. В качестве примера - новый город Иннополис в 40 км от Казани. Ярчайший образец будущего! А федеральной власти стоит учесть нарастающие тенденции и всячески поддерживать настроения по увеличению занятости населения в регионах не только добрым словом, но и достойной финансовой поддержкой, - заключает Галина Окорокова.