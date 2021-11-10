В Гатчинском районе возобновил работу передвижной флюорограф

Передвижной
флюорографический кабинет по графику выезжает в населенные пункты Гатчинского
района. Ближайшие выезды (работа с 10 до 14 часов):
-
12 ноября – Шпаньковский ФАП
-
15 ноября – Семринский ФАП
-
16 ноября – Сяськелевская врачебная амбулатория
-
17 ноября – Дружногорская врачебная амбулатория
-
22 ноября – Батовский кабинет ВОП
График
работы передвижного флюорографического кабинета можно посмотреть на сайте
Гатчинской КМБ в разделе «Графики выездов»: http://www.crkb.ru/info/grafiki-vyezdov/
Обо
всех изменениях в работе будет сообщаться на сайте Гатчинской КМБ, следите за
информацией.
Кроме
того, утвержден график выездных приемов акушерки на ноябрь по четвергам:
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11 ноября - Сяськелевская врачебная амбулатория
- 18
ноября – Воскресенский ФАП
- 25
ноября – Большеколпанская врачебная амбулатория