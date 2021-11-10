В Гатчинском районе возобновил работу передвижной флюорограф

Передвижной флюорографический кабинет по графику выезжает в населенные пункты Гатчинского района. Ближайшие выезды (работа с 10 до 14 часов):

- 12 ноября – Шпаньковский ФАП

- 15 ноября – Семринский ФАП

- 16 ноября – Сяськелевская врачебная амбулатория

- 17 ноября – Дружногорская врачебная амбулатория

- 22 ноября – Батовский кабинет ВОП

График работы передвижного флюорографического кабинета можно посмотреть на сайте Гатчинской КМБ в разделе «Графики выездов»: http://www.crkb.ru/info/grafiki-vyezdov/

Обо всех изменениях в работе будет сообщаться на сайте Гатчинской КМБ, следите за информацией.

Кроме того, утвержден график выездных приемов акушерки на ноябрь по четвергам:

- 11 ноября - Сяськелевская врачебная амбулатория

- 18 ноября – Воскресенский ФАП

- 25 ноября – Большеколпанская врачебная амбулатория