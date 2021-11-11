Берите пример с Лидии Ивановны

85-летней
Лидии Ивановне позвонили на домашний телефон. Какой-то мужчина представился ее
сыном, сообщил, что попал в ДТП и попросил 200 тысяч, чтобы его не привлекали к
уголовной ответственности. Деньги необходимо передать тому, кто придет. Сразу
же после телефонного разговора в домофон позвонили. Но прежде, чем
предпринимать какие-то действия, Лидия Ивановна набрала номер сына и выяснила,
что с ним все в порядке, а звонок – не что иное, как мошенничество.
Было
принято решение не открывать никому дверь, а обратиться в полицию с заявлением.
По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Деньги остались
целы, а главное, нервные клетки сохранены.