Берите пример с Лидии Ивановны

Берите пример с Лидии Ивановны

Не перевелись еще в Гатчине люди, способные критически воспринимать информацию и противопоставлять наглым мошенникам простое природное средство – ум. Вместо того, чтобы вручать преступникам деньги, гатчинская пенсионерка проверила информацию – а потом обратилась в полицию.

Рубрики : Криминал     11 Nov 2021

85-летней Лидии Ивановне позвонили на домашний телефон. Какой-то мужчина представился ее сыном, сообщил, что попал в ДТП и попросил 200 тысяч, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Деньги необходимо передать тому, кто придет. Сразу же после телефонного разговора в домофон позвонили. Но прежде, чем предпринимать какие-то действия, Лидия Ивановна набрала номер сына и выяснила, что с ним все в порядке, а звонок – не что иное, как мошенничество.

Было принято решение не открывать никому дверь, а обратиться в полицию с заявлением. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Деньги остались целы, а главное, нервные клетки сохранены.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+