Берите пример с Лидии Ивановны

85-летней Лидии Ивановне позвонили на домашний телефон. Какой-то мужчина представился ее сыном, сообщил, что попал в ДТП и попросил 200 тысяч, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Деньги необходимо передать тому, кто придет. Сразу же после телефонного разговора в домофон позвонили. Но прежде, чем предпринимать какие-то действия, Лидия Ивановна набрала номер сына и выяснила, что с ним все в порядке, а звонок – не что иное, как мошенничество.

Было принято решение не открывать никому дверь, а обратиться в полицию с заявлением. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Деньги остались целы, а главное, нервные клетки сохранены.