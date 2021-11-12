Директор В.Ю. Панкратов ответил на актуальные вопросы о работе музея-заповедника «Гатчина»

Откровенная беседа в студии телеканала «Ореол» продолжалась целый час, запись программы доступна по ссылке: https://youtu.be/GcEyOO8oOzk

Чтобы вам удобнее было ориентироваться в исходном материале, в описании есть предварительная расшифровка программы.

Напоминаем, что музей-заповедник «Гатчина» продолжает работу, но с установленными ограничениями. QR-коды о вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесённой болезни, либо свежие справки с результатами ПЦР-тестов по-прежнему нужны, причём вместе со справками нужно обязательно предъявить удостоверение личности. Обслуживания организованных детских групп временно нет вообще.

Очевидно, что подобные ограничения будут сохраняться, пока не будет сформирован достаточный популяционный иммунитет. Человечество всё это уже проходило, например, в XVIII веке, когда победить пандемию оспы удалось только с помощью даже не массовой, а тотальной вакцинации. Об этом - специальный выпуск «Онлайн с хранителем» по ссылке: https://youtu.be/qyWfbOjtjtU

Берегите себя и своих близких! Не болейте, будьте здоровы, и добро пожаловать. Кстати, в кафе Гатчинского дворца по-прежнему есть глинтвейн ;)





Фото Ольги Фирсовой