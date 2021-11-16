Арестован насильник

В субботу, 13-го ноября, днем, в Малом Верево 49-летний Алексей П., работающий охранником, напал в квартире на ул. Кириллова на 15-летнюю девочку. С целью преодоления сопротивления жертвы преступник угрожал ей физической расправой. После совершения преступления насильник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день он был задержан сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска. Полицейские остановили в Гатчине на ул. Достоевского машину – Renault Logan под управлением гражданина П., подозреваемого в изнасиловании.

Мужчину отправили в изолятор временного задержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ: изнасилование несовершеннолетней.