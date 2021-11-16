Арестован насильник

Арестован насильник

В Гатчине задержан насильник, напавший на школьницу. Преступник заключен под стражу, следственный отдел по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело.

Рубрики : Криминал     16 Nov 2021

В субботу, 13-го ноября, днем, в Малом Верево 49-летний Алексей П., работающий охранником, напал в квартире на ул. Кириллова на 15-летнюю девочку. С целью преодоления сопротивления жертвы преступник угрожал ей физической расправой. После совершения преступления насильник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день он был задержан сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска. Полицейские остановили в Гатчине на ул. Достоевского машину – Renault Logan под управлением гражданина П., подозреваемого в изнасиловании.

Мужчину отправили в изолятор временного задержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ: изнасилование несовершеннолетней.


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