Арестован насильник

В субботу, 13-го ноября, днем, в Малом Верево
49-летний Алексей П., работающий охранником, напал в квартире на ул. Кириллова
на 15-летнюю девочку. С целью преодоления сопротивления жертвы преступник
угрожал ей физической расправой. После совершения преступления насильник
скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий
день он был задержан сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска. Полицейские
остановили в Гатчине на ул. Достоевского машину – Renault Logan под управлением
гражданина П., подозреваемого в изнасиловании.
Мужчину отправили в изолятор временного задержания.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ: изнасилование
несовершеннолетней.