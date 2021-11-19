50 тысяч за удар полицейского в живот

В апреле месяце, средь бела дня в субботу, 40-летний мужчина катался пьяным на своем шевроле по Большим Колпанам. Водитель нарезал круги вокруг собственного дома на Садовой улице. Жители, заметив неадекватное поведение соседа, вызвали полицию.

По вызову прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району. Полицейские остановили шевроле и, заметив у водителя явные признаки алкогольного опьянения, предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался.

Его задержали и усадили в служебный автомобиль для составления административного протокола по статье 12.26 КоАП РФ: невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Водитель же в ответ, достоверно зная, что перед ним находится сотрудник полиции – в форменной одежде со знаками отличия, при исполнении должностных обязанностей, выполняющий функции представителя власти и выявляющий и пресекающий административные правонарушения, умышленно ударил сотрудника ГИБДД ногой в живот.

Гражданин применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, исполняющего свой служебный долг. Административная статья переросла в уголовную.

Водителя на два дня заключили под стражу, после чего отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый – 40-летний Владислав Г., с неоконченным высшим образованием, женатый, имеющий малолетнего ребенка, трудоустроенный фасовщиком – согласился с предъявленным ему обвинением и свою вину полностью признал. В свое оправдание он сослался на то, что был пьян и плохо соображал.

Гражданин Г. заверил суд, что осознал общественную опасность содеянного и раскаивается в совершенном преступлении.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного деяния, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Владислав Г. ранее не был судим. Он официально трудоустроен, имеет постоянное место жительства и регистрации. У него на иждивении малолетний ребенок, на учетах у нарколога и психиатра он не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а по месту прежнего трудоустройства – положительно. Кроме того, он проживает вместе с матерью – инвалидом 3 группы.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние и наличие ребенка. Отягчающим обстоятельством послужило алкогольное опьянение, находясь в котором он и ударил полицейского.

С учетом всех обстоятельств суд счел необходимым назначить Владиславу Г. наказание в виде штрафа. Размер которого определяется с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, наличия у него ребенка и возможного дохода.

Двое суток, проведенных в камере, позволили скостить ему штраф. Но, так как срок содержания под стражей в ходе досудебного производства был незначительным, суд не нашел оснований для полного освобождения гражданина Г. от штрафа. Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменили после вступления приговора в законную силу.

Гатчинский городской суд признал Владислава Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. За два дня ареста в ходе предварительного следствия осужденному сделали «скидку» в размере 10 тысяч рублей.

Итого, удар ногой в живот полицейскому обошелся гражданину Г. в 50 тысяч рублей. Плюс подмоченная репутация, административное наказание за вождение в нетрезвом виде и судимость в биографии.

Екатерина Дзюба