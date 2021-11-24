Миссия выполнима: старые покрышки для полезных вещей

Организаторами акции, которая проходила в регионе с 11 по 24 ноября, выступили утилизатор автомобильных шин – компания «Премио Крамб», Ассоциация «ЭкоШинСоюз», региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области.

Коммерческий директор компании «Премио Крамб», которая занимается переработкой старых покрышек, Елена Ефименко рассказала, что автомобильные шины относятся к IV классу опасности, их запрещено складировать на обычных контейнерных площадках и размещать на полигонах, предназначенных для твердых коммунальных отходов. Целью просветительской акции как раз стала необходимость донести до населения данную информацию и обозначить специально оборудованные площадки в городах, куда можно привезти старые шины.

Также в ходе акции организаторы заключали соглашения с администрациями населенных пунктов о размещении специализированных контейнеров для покрышек. Так, в ходе акции договоренность была достигнута с администрациями Выборга, Волосово и Тосно. Они присоединились к Всеволожску, Сосновому Бору, Кировску и Гатчине, уже оснащенным такими площадками.

В Гатчине обустроены две площадки: на улице Володарского, 9 (сбор вторсырья «Эко-Точка») и на пересечении улиц Диагональной и Авиатриссы Зверевой. Вторая точка, в микрорайоне Аэродром, пользуется наибольшей популярностью.

- Мы работаем в Гатчине с сентября текущего года. За это время мы вывезли около 50 тонн покрышек из микрорайона Аэродром. Это колоссальный объем для одного пункта, - отметила Елена Ефименко. Она выразила благодарность местному активисту, представителю компании «Кингспан» Станиславу Федотову, который способствовал открытию пункта на Аэродроме.

В планах у компании «Премио Крамб» – привлечь к сбору старых покрышек как можно больше пунктов шиномонтажа, которые могут забирать у своих клиентов старые шины и сдавать их в переработку.

Станислав Федотов рассказал, что идея открыть подобный пункт в Гатчине появилась в апреле текущего года в ходе субботника, когда активисты вместе с остальным мусором собирали и хаотично разбросанные покрышки.

- После открытия нового пункта сначала мы считали, сколько собиралось покрышек: пять тонн в месяц, потом восемь тонн. Потом уже перестали считать, так как каждый день обычные жители и представители автосервисов привозят сюда старые шины в большом количестве, - рассказал Станислав Федотов.

Он уверен, что покрышки нужно обязательно сдавать в переработку и не использовать их в других целях, в том числе в благоустройстве – украшении дворовых территорий необычными клумбами, как делают многие гатчинцы. Один из самых популярных видом использования – это изготовление из покрышек лебедей и других необычных конструкций.

- В жару покрышки нагреваются и начинают испарять вредные химические элементы, которыми дышат взрослые и дети, которые играют на детских площадках, - отметил он.

Действительно, старым покрышкам – место в переработке. Компания «Премио Крамб» получает из них чистую резиновую крошку, которая используется в различных отраслях промышленности, в том числе для изготовления покрытий для детских и спортивных площадок, производства технических изделий, в дорожном строительстве. При отлаженной системе сбора автомобильных покрышек и их переработке формируется экономика замкнутого цикла – основная задача, которая последовательно решается в Ленинградской области.

В этом компании «Премио Крамб» активно помогает Ассоциация «ЭкоШинСоюз». Директор некоммерческой организации Сергей Подойников рассказал, что итогом акции «Миссия Шина: дорога чистоты» за две недели стали 25 тонн собранных покрышек. Всего же за год вместе они собирают порядка десяти тысяч тонн покрышек по всей Ленинградской области. За время работы Ассоциации «ЭкоШинСоюз» в регионе, начиная с 2017 года, удалось также избавиться и от стихийных свалок старых шин.

- Процесс сбора покрышек – нерентабельный, иначе они давно бы исчезли с контейнерных площадок. Мы помогаем компании «Премио Крамб» с финансированием процесса сбора покрышек, расширяя географию нашей работы. Тем самым, мы делаем общее полезное дело как для экологии, так и для экономики, - отметил Сергей Подойников.

Ирина Хрусталёва

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