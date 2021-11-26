Ленинградской области — газификация и масштабные дорожные стройки

«Дорожники ударно
потрудились: в этом году мы отремонтировали около 200 километров региональных
трасс. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», общая
стоимость программы ― порядка 3 млрд рублей. Обновлены основные вылетные
магистрали: Гостилицкое шоссе, Колтушское шоссе, Никольское шоссе, Приморское
шоссе. Часть работ, запланированных на 2022-2023 годы, выполнена досрочно. При
строительстве используются современные технологии: щебеночно-мастичный асфальт
и метод «Суперпейв», когда асфальтобетонная смесь подбирается для каждой
конкретной дороги индивидуально. Важно, что область получила одобрение
правительства России на инфраструктурный кредит в 8,7 млрд рублей на дальнейшее
расширение Колтушского шоссе, стройку обхода Мурино в створе Пискаревского
проспекта и строительство развязки с Мурманским шоссе в Кудрово. Важнейшими
вызовами для нас станут проекты, реализуемые в рамках поручений Президента, ―
строительство КАД-2 и реализация программы по догазификации населения», ―
подчеркнул Сергей Харлашкин.
Среди важных работ
отметили путепровод во Всеволожске, запущенный на год раньше, который объединил
две части города. С опережением графика идет стройка мостов-гигантов через
Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Их планировали ввести в 2025 и 2026
годах — но опережение графика с соблюдением качества позволяет рассчитывать на
ввод в конце 2023 года. Также зашла речь о строительстве метро в Кудрово, где
проведены все подготовительные работы.
Одна из важнейших задач
региона напрямую связана с поручением Президента России Владимира Путина по
газификации и догазификации. В ближайшие годы более чем в 400 населенных
пунктов Ленобласти придет природный газ. Тысячи жителей уже подают заявки на
бесплатную догазификацию. Для ленинградцев она бесплатна в полном смысле слова:
с 2013 года из бюджета субсидируется подведение сетей к домам, а теперь
средства также можно направить на покупку котлов и газовых плит. Сумма с января
2022 года вырастет до 180 тысяч рублей, для льготников — до 200-300 тысяч.
В перспективе в регионе
переводятся на магистральный природный газ 103 котельных. Кроме того, к апрелю
2022 года будет проработан перспективный топливно-энергетический баланс,
который даст понимание, где лучше перевести котельные на сжиженный
углеводородный либо сжиженный природный газ.