Ленинградской области — газификация и масштабные дорожные стройки

«Дорожники ударно потрудились: в этом году мы отремонтировали около 200 километров региональных трасс. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», общая стоимость программы ― порядка 3 млрд рублей. Обновлены основные вылетные магистрали: Гостилицкое шоссе, Колтушское шоссе, Никольское шоссе, Приморское шоссе. Часть работ, запланированных на 2022-2023 годы, выполнена досрочно. При строительстве используются современные технологии: щебеночно-мастичный асфальт и метод «Суперпейв», когда асфальтобетонная смесь подбирается для каждой конкретной дороги индивидуально. Важно, что область получила одобрение правительства России на инфраструктурный кредит в 8,7 млрд рублей на дальнейшее расширение Колтушского шоссе, стройку обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и строительство развязки с Мурманским шоссе в Кудрово. Важнейшими вызовами для нас станут проекты, реализуемые в рамках поручений Президента, ― строительство КАД-2 и реализация программы по догазификации населения», ― подчеркнул Сергей Харлашкин.

Среди важных работ отметили путепровод во Всеволожске, запущенный на год раньше, который объединил две части города. С опережением графика идет стройка мостов-гигантов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Их планировали ввести в 2025 и 2026 годах — но опережение графика с соблюдением качества позволяет рассчитывать на ввод в конце 2023 года. Также зашла речь о строительстве метро в Кудрово, где проведены все подготовительные работы.

Одна из важнейших задач региона напрямую связана с поручением Президента России Владимира Путина по газификации и догазификации. В ближайшие годы более чем в 400 населенных пунктов Ленобласти придет природный газ. Тысячи жителей уже подают заявки на бесплатную догазификацию. Для ленинградцев она бесплатна в полном смысле слова: с 2013 года из бюджета субсидируется подведение сетей к домам, а теперь средства также можно направить на покупку котлов и газовых плит. Сумма с января 2022 года вырастет до 180 тысяч рублей, для льготников — до 200-300 тысяч.

В перспективе в регионе переводятся на магистральный природный газ 103 котельных. Кроме того, к апрелю 2022 года будет проработан перспективный топливно-энергетический баланс, который даст понимание, где лучше перевести котельные на сжиженный углеводородный либо сжиженный природный газ.