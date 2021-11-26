Сбытчица сделала «закладки» и пошла материться на всю ивановскую

Сбытчица сделала «закладки» и пошла материться на всю ивановскую

Уличная хулиганка, задержанная полицейскими в Гатчине на Хохловом поле, оказалась наркосбытчицей. Даму препроводили в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Рубрики : Криминал     26 Nov 2021

Полицейский патруль задержал в Гатчине на ул. К. Подрядчикова, у дома № 12 мужчину и женщину, которые громко и нецензурно ругались. При виде полицейских, женщина занервничала, а на вопрос о запрещенных предметах призналась, что хранит в левом кармане куртки метадон и часть запаса уже разложила в «закладки».

Обоих доставили в дежурную часть. В отношении 33-летнего жителя Гатчины Евгения Т. составили административный протокол и отпустили с миром. У его спутницы в присутствии понятых изъяли десять свертков с неким веществом. Свертки упаковали, опечатали и отправили на экспертизу.

Согласно справке экспертов, изъятое из кармана задержанной вещество является сильнодействующим наркотиком общей массой более 2,5 грамма. По факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело. Сбытчица – 32-летняя жительница Гатчины Екатерина И. – помещена в ИВС.

 

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