Сбытчица сделала «закладки» и пошла материться на всю ивановскую

Полицейский патруль задержал в Гатчине на ул. К. Подрядчикова,
у дома № 12 мужчину и женщину, которые громко и нецензурно ругались. При виде
полицейских, женщина занервничала, а на вопрос о запрещенных предметах призналась,
что хранит в левом кармане куртки метадон и часть запаса уже разложила в «закладки».
Обоих доставили в дежурную часть. В отношении
33-летнего жителя Гатчины Евгения Т. составили административный протокол и
отпустили с миром. У его спутницы в присутствии понятых изъяли десять свертков
с неким веществом. Свертки упаковали, опечатали и отправили на экспертизу.
Согласно справке экспертов, изъятое из кармана
задержанной вещество является сильнодействующим наркотиком общей массой более
2,5 грамма. По факту покушения на сбыт наркотического средства в крупном
размере возбуждено уголовное дело. Сбытчица – 32-летняя жительница Гатчины Екатерина
И. – помещена в ИВС.