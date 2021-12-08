В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который похитил товар из магазина

Сотрудники Росгвардии прибыли к
супермаркету на улице Урицкого в Гатчине, персонал которого воспользовался
кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали
гражданина, который пронес через кассовый узел неоплаченный товар, а затем, по
заявлению персонала, вступил в конфликт с попытавшимся остановить его работником
и демонстрировал газовый пистолет.
С места происшествия был изъят
незаряженный аэрозольный пистолет «Удар-М2».
Задержанного, который подозревается в совершении
серии мелких хищений из данного магазина, доставили в территориальный отдел
полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба "УВО ВНГ России
по г. СПб и ЛО".