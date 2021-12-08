В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который похитил товар из магазина

Сотрудники Росгвардии прибыли к супермаркету на улице Урицкого в Гатчине, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали гражданина, который пронес через кассовый узел неоплаченный товар, а затем, по заявлению персонала, вступил в конфликт с попытавшимся остановить его работником и демонстрировал газовый пистолет.

С места происшествия был изъят незаряженный аэрозольный пистолет «Удар-М2».

Задержанного, который подозревается в совершении серии мелких хищений из данного магазина, доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО".