В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который похитил товар из магазина

В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который похитил товар из магазина

7 декабря в 13:55 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержали молодого человека, который похитил из магазина товар, а в ходе конфликта с персоналом достал предмет, похожий на пистолет.

Рубрики : Происшествия     08 Dec 2021

Сотрудники Росгвардии прибыли к супермаркету на улице Урицкого в Гатчине, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали гражданина, который пронес через кассовый узел неоплаченный товар, а затем, по заявлению персонала, вступил в конфликт с попытавшимся остановить его работником и демонстрировал газовый пистолет.

С места происшествия был изъят незаряженный аэрозольный пистолет «Удар-М2».

Задержанного, который подозревается в совершении серии мелких хищений из данного магазина, доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщает пресс-служба "УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО".    

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