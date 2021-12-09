За внучку, за жучку…

4-го декабря в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 81-летней жительницы Гатчины. Ей на стационарный телефон поступил звонок. Женский голос представился внучкой Кариной, которая, будто бы, совершила наезд на пешехода. Пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации. «Внучка» попросила передать постельное белье и кружку, а еще – 800 тысяч рублей на операцию. Почему-то все телефонные мошенники просят одну и ту же сумму – 800 тысяч. Как будто в реанимации спасают за деньги…

После «внучки» трубку взял мужчина. Он представился сотрудником полиции – Захаровым Сергеем Николаевичем. И подтвердил слова девушки.

Бабушка призналась, что у нее имеется только триста тысяч. Эта сумма устроила «полицейского». Он сказал, что сейчас подъедет молодой человек и ему нужно будет передать деньги.

Через полчаса бабушка вышла на улицу. Там стояла белая машина. У машины – молодой человек. Невысокий, худой. В руки он деньги не взял – велел положить на заднее сиденье. А «Захаров» перезванивал бабушке на мобильный с пяти разных московских номеров…

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.