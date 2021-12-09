За внучку, за жучку…

4-го декабря в УМВД
России по Гатчинскому району поступило заявление от 81-летней жительницы
Гатчины. Ей на стационарный телефон поступил звонок. Женский голос представился
внучкой Кариной, которая, будто бы, совершила наезд на пешехода. Пострадавший в
тяжелом состоянии в реанимации. «Внучка» попросила передать постельное белье и
кружку, а еще – 800 тысяч рублей на операцию. Почему-то все телефонные
мошенники просят одну и ту же сумму – 800 тысяч. Как будто в реанимации спасают
за деньги…
После «внучки» трубку
взял мужчина. Он представился сотрудником полиции – Захаровым Сергеем
Николаевичем. И подтвердил слова девушки.
Бабушка призналась, что у
нее имеется только триста тысяч. Эта сумма устроила «полицейского». Он сказал,
что сейчас подъедет молодой человек и ему нужно будет передать деньги.
Через полчаса бабушка
вышла на улицу. Там стояла белая машина. У машины – молодой человек. Невысокий,
худой. В руки он деньги не взял – велел положить на заднее сиденье. А «Захаров»
перезванивал бабушке на мобильный с пяти разных московских номеров…
По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.