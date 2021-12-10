Главный врач Гатчинской КМБ прощается с гатчинцами

С
13 декабря исполнять обязанности главного врача Гатчинской больницы будет Роман
Осадчий, до сегодняшнего дня - заместитель главного врача по контролю качества
оказания медицинской помощи.
Гатчинскую
КМБ Константин Харитоненко возглавил в апреле 2017 года. Сегодня он напомнил
коллегам: «Когда, приходя в больницу, я говорил, что для меня это будет большая
честь и ответственность – так и было, так и есть. Работать с вами была большая
честь и большая ответственность. Мы с вами прошли достаточно тяжелый ковидный
путь, на котором многие из вас проявили героизм. Потенциал у больницы и у
коллектива огромный. И я уверен, что все хорошие начинания, которые у нас
получились, вы не упустите, а приумножите и будете двигаться вперед. Ну а то,
что не получилось - исправите и сделаете лучше. Поэтому, коллеги, еще раз всем
большое спасибо за работу, за совместный труд, за то, что мы были вместе. Я не
ухожу далеко и уверен, что будем встречаться, общаться, у нас будет много
совместных вопросов и дел. Очень рад быть с вами! Спасибо!»
В
свою очередь Роман Осадчий поблагодарил Константина Харитоненко за совместную
работу: «Я тоже хочу поблагодарить вас за совместную работу в столь напряженное
время. Мне было с Вами надежно и понятно работать».
Добрые
слова в адрес Константина Харитоненко в этот день нашлись у многих его коллег, сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ.