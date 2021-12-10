Главный врач Гатчинской КМБ прощается с гатчинцами

С 13 декабря исполнять обязанности главного врача Гатчинской больницы будет Роман Осадчий, до сегодняшнего дня - заместитель главного врача по контролю качества оказания медицинской помощи.

Гатчинскую КМБ Константин Харитоненко возглавил в апреле 2017 года. Сегодня он напомнил коллегам: «Когда, приходя в больницу, я говорил, что для меня это будет большая честь и ответственность – так и было, так и есть. Работать с вами была большая честь и большая ответственность. Мы с вами прошли достаточно тяжелый ковидный путь, на котором многие из вас проявили героизм. Потенциал у больницы и у коллектива огромный. И я уверен, что все хорошие начинания, которые у нас получились, вы не упустите, а приумножите и будете двигаться вперед. Ну а то, что не получилось - исправите и сделаете лучше. Поэтому, коллеги, еще раз всем большое спасибо за работу, за совместный труд, за то, что мы были вместе. Я не ухожу далеко и уверен, что будем встречаться, общаться, у нас будет много совместных вопросов и дел. Очень рад быть с вами! Спасибо!»

В свою очередь Роман Осадчий поблагодарил Константина Харитоненко за совместную работу: «Я тоже хочу поблагодарить вас за совместную работу в столь напряженное время. Мне было с Вами надежно и понятно работать».

Добрые слова в адрес Константина Харитоненко в этот день нашлись у многих его коллег, сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ.