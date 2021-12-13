Варвара Шереметова из Гатчины стала лауреатом конкурса юных скульпторов

Вот что рассказала Марина
Чирушина: «Почти два месяца мы все жили этой работой. У нас только один победитель,
но все работы достойные, интересные. И дети не расстроились, что они не
выиграли, потому что они получили что-то большее, чем просто приз».
Варвара Шереметова учится
в 4 классе Базовой школы Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского, она отличница и гордость класса.
XXI конкурс юных
скульпторов имени Михаила Аникушина в 2021 году проходил на базе
Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея им.
Б. В. Иогансона при Российской академии художеств при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга и Комитета по культуре и туризму Ленинградской
области.
В жюри конкурса вошли
народные художники России, академики Российской академии художеств, профессора
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина: Г. Д.
Ястребенецкий, В. Д. Свешников, А. Ф. Дмитренко, И. Б. Корнеев, Н. Ф. Ломова,
Л. М. Грабко, В. С. Песиков, Л. Н. Кириллова, П. М. Маркин, Л. В. Ширшова.
Почетный гость конкурса – дочь М. К. Аникушина Нина Михайловна.