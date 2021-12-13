Варвара Шереметова из Гатчины стала лауреатом конкурса юных скульпторов

Варвара Шереметова из Гатчины стала лауреатом конкурса юных скульпторов

В конце ноября в Петербурге подвели итоги XXI конкурса юных скульпторов имени Михаила Константиновича Аникушина, прошедшего под девизом «800 лет со дня рождения Александра Невского». Лауреатом II премии в возрастной группе от 10 до 15 лет стала Варвара Шереметова, ученица керамической мастерской Марины Чирушиной.

Рубрики : Культура     13 Dec 2021

Вот что рассказала Марина Чирушина: «Почти два месяца мы все жили этой работой. У нас только один победитель, но все работы достойные, интересные. И дети не расстроились, что они не выиграли, потому что они получили что-то большее, чем просто приз».

Варвара Шереметова учится в 4 классе Базовой школы Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, она отличница и гордость класса.

XXI конкурс юных скульпторов имени Михаила Аникушина в 2021 году проходил на базе Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея им. Б. В. Иогансона при Российской академии художеств при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Комитета по культуре и туризму Ленинградской области.

В жюри конкурса вошли народные художники России, академики Российской академии художеств, профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина: Г. Д. Ястребенецкий, В. Д. Свешников, А. Ф. Дмитренко, И. Б. Корнеев, Н. Ф. Ломова, Л. М. Грабко, В. С. Песиков, Л. Н. Кириллова, П. М. Маркин, Л. В. Ширшова. Почетный гость конкурса – дочь М. К. Аникушина Нина Михайловна.

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