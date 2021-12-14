«Цифровой глаз» проследит за ремнями и лихачами в Гатчинском районе

«Цифровой глаз» проследит за ремнями и лихачами в Гатчинском районе

На региональных дорогах Ленинградской области завершается монтаж 21 нового комплекса фото- и видеофиксации, которые отследят превышение скорости, езду без ремня безопасности и разговоры по телефону за рулем. Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Рубрики : Дороги     14 Dec 2021

Сразу 11 комплексов до конца года заступят на дежурство во Всеволожском районе. Речь идет про Янино-2, Пробу, поселок им. Свердлова, Озерки, Новое Девяткино, Сярьги, Бугры, Корабсельки, Кузьмолово, Энколово и Романовку. Пять комплексов скоро заработают в Гатчинском районе: на Красносельском шоссе у Гатчины, в Коммунаре, в Вырице, деревне Малое Рейзино и в селе Воскресенское. Три комплекса — в Выборгском районе (в посёлках Черничное и Подгорье, а также в Каменногорске). В Ломоносовском районе камеры обезопасят от лихачей в Пикколово и Песках.

Ленинградская область ежегодно увеличивает количество камер на региональных трассах. Статистика показывает, что такая мера благотворно сказывается на соблюдении скоростного режима и повышает безопасность движения. Регулярно, по просьбам жителей, дорожники выставляют передвижные «треноги», которые помогают автомобилистам не забывать о правила движения в городах и поселках.


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