«Цифровой глаз» проследит за ремнями и лихачами в Гатчинском районе

Сразу 11 комплексов до конца года заступят на
дежурство во Всеволожском районе. Речь идет про Янино-2, Пробу, поселок им.
Свердлова, Озерки, Новое Девяткино, Сярьги, Бугры, Корабсельки, Кузьмолово,
Энколово и Романовку. Пять комплексов скоро заработают в Гатчинском районе: на
Красносельском шоссе у Гатчины, в Коммунаре, в Вырице, деревне Малое Рейзино и
в селе Воскресенское. Три комплекса — в Выборгском районе (в посёлках Черничное
и Подгорье, а также в Каменногорске). В Ломоносовском районе камеры обезопасят
от лихачей в Пикколово и Песках.
Ленинградская область ежегодно увеличивает
количество камер на региональных трассах. Статистика показывает, что такая мера
благотворно сказывается на соблюдении скоростного режима и повышает
безопасность движения. Регулярно, по просьбам жителей, дорожники выставляют
передвижные «треноги», которые помогают автомобилистам не забывать о правила
движения в городах и поселках.