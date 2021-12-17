Срок «на игле»

В 2017 году Выборгский городской суд приговорил жительницу Гатчины Светлану Е. к пяти с половиной годам заключения – за незаконный сбыт наркотического средства. По приговору она должна была отправиться в колонию общего режима, но суд дал отсрочку от реального отбывания наказания – до достижения ее ребенком 14 лет. На тот момент младшему ребенку осужденной было четыре года. Старший тоже был несовершеннолетний.

Год назад, в декабре прошлого года, женщина с отсроченным приговором лежала в больнице, на хирургическом отделении. Будучи наркозависимой, она припрятала у себя в палате два шприца с наркотическим раствором. В сухом остатке масса наркотика составляла треть и четверть грамма. Что считается значительным размером для данного вида наркотического средства.

Пациентку изобличили. Вызвали полицию. Шприцы изъяли, отправили на экспертизу. В отношении гражданки Е. возбудили очередное уголовное дело – по части 1 статьи 228 УК РФ. С подследственной взяли подписку о невыезде.

По окончании предварительного следствия Светлана Е. вновь предстала перед судом. Она согласилась с предъявленным ей обвинением и вину в совершении преступления полностью признала. Заявила, что осознала общественную опасность содеянного и раскаивается. Действия обвиняемой суд квалифицировал как незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Подсудимая, 1985 года рождения, разведенная мать двоих детей, со средним образованием, официально не трудоустроенная, состоит на учете у врача-нарколога в связи с наркотической зависимостью. Страдает тяжкими хроническими заболеваниями.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, влияние назначенного судом наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины и раскаяние, наличие маленького ребенка и заболеваний. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

Но на этот раз подсудимой дали реальный срок. Поскольку, по мнению суда, исправление и перевоспитание гражданки Е. возможно только в условиях изоляции от общества. Кроме того, свое преступление она совершила в период отсрочки отбывания наказания по предыдущему приговору. И поэтому окончательный срок заключения был определен путем частичного сложения наказаний.

Так как наказание назначалось по совокупности приговоров, по одному из которых подсудимая была осуждена за совершение особо тяжкого преступления, местом отбывания была выбрана исправительная колония общего режима. Время содержания гражданки Е. под стражей до вступления приговора в законную силу зачли из расчета день за день.

Гатчинский городской суд признал Светлану Е. виновной в незаконном хранении наркотика и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев. После присоединения неотбытой части наказания по приговору Выборского суда срок увеличился до пяти лет и восьми месяцев – все той же колонии общего режима.

Екатерина Дзюба