В Гатчине встретят «Экологичный Новый год»

На празднике 25 декабря с 12:00 - 15:00 вас ждут:

● Подвижные игры на свежем воздухе для взрослых и детей

● Мастер-классы по созданию экологичного новогоднего декора

● Открытие необычного арт-объекта «Зелёная ёлка», Дед Мороз, Снегурочка и фотографии на память

● Рождественский обмен. Вы сможете принести ненужные новогодние украшения (декор, мишуру, елочные игрушки) в хорошем состоянии и найти новые вам по душе.

● Благотворительный сбор в поддержку местного Фонд многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом». Можно будет сделать товарные пожертвования в виде: детского питания, подгузников, продуктовых наборов, канцелярии и наборов для детского творчества.

● Возможность сдать вторсырье, включая фракции, редко принимающиеся на переработку, например баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т. д., CD/DVD диски, дискеты, пластиковые карточки, бритвенные станки, зубные щетки, провода и многое другое. Полный список в группе https://vk.com/rsbor_gatchina.

Заглядывайте в Гатчину на предновогодний праздник от команды экофестиваля «Зеленый город» и движения «Раздельный сбор Гатчина». Поможем расстаться с ненужными вещами с заботой о природе. Вдохновим вести экологичный образ жизни в Новом 2022 году.

Дата: 25 декабря 2021, 12:00 - 15:00 (акция “Редкая фракция” с 12:00 - 14:00)

Место: г.Гатчина, парковочная зона ТРК Кубус, Пушкинское ш., 15

Участие бесплатное.

Проект экологический фестиваль «Зеленый город 2021» реализуется на средства Гранта Губернатора Ленинградской области.