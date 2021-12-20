В Гатчине встретят «Экологичный Новый год»

В Гатчине встретят «Экологичный Новый год»

В последнюю субботу декабря в Гатчине пройдет праздник «Экологичный Новый год». Приглашаем душевно подготовиться в Новому 2022 году, сдать вторичное сырье, включая редкие фракции, на переработку и поддержать местный благотворительный фонд.

Рубрики : Экология     20 Dec 2021

На празднике 25 декабря с 12:00 - 15:00 вас ждут:

                        Подвижные игры на свежем воздухе для взрослых и детей

                        Мастер-классы по созданию экологичного новогоднего декора

                        Открытие необычного арт-объекта «Зелёная ёлка», Дед Мороз, Снегурочка и фотографии на память

                        Рождественский обмен. Вы сможете принести ненужные новогодние украшения (декор, мишуру, елочные игрушки) в хорошем состоянии и найти новые вам по душе.

                        Благотворительный сбор в поддержку местного Фонд многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Теплый дом». Можно будет сделать товарные пожертвования в виде: детского питания, подгузников, продуктовых наборов, канцелярии и наборов для детского творчества.

                        Возможность сдать вторсырье, включая фракции, редко принимающиеся на переработку, например баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т. д., CD/DVD диски, дискеты, пластиковые карточки, бритвенные станки, зубные щетки, провода и многое другое. Полный список в группе https://vk.com/rsbor_gatchina.

 Заглядывайте в Гатчину на предновогодний праздник от команды экофестиваля «Зеленый город» и движения «Раздельный сбор Гатчина». Поможем расстаться с ненужными вещами с заботой о природе. Вдохновим вести экологичный образ жизни в Новом 2022 году.

 Дата: 25 декабря 2021, 12:00 - 15:00 (акция “Редкая фракция” с 12:00 - 14:00)

Место: г.Гатчина, парковочная зона ТРК Кубус, Пушкинское ш., 15

Участие бесплатное.

Проект экологический фестиваль «Зеленый город 2021» реализуется на средства Гранта Губернатора Ленинградской области.

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