В Гатчине встретят «Экологичный Новый год»

На
празднике 25 декабря с 12:00 - 15:00 вас ждут:
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Подвижные игры на свежем
воздухе для взрослых и детей
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Мастер-классы по созданию
экологичного новогоднего декора
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Открытие необычного
арт-объекта «Зелёная ёлка», Дед Мороз, Снегурочка и фотографии на память
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Рождественский обмен. Вы
сможете принести ненужные новогодние украшения (декор, мишуру, елочные игрушки)
в хорошем состоянии и найти новые вам по душе.
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Благотворительный сбор в
поддержку местного Фонд многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей
«Теплый дом». Можно будет сделать товарные пожертвования в виде: детского
питания, подгузников, продуктовых наборов, канцелярии и наборов для детского
творчества.
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Возможность сдать
вторсырье, включая фракции, редко принимающиеся на переработку, например
баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т. д., CD/DVD диски, дискеты,
пластиковые карточки, бритвенные станки, зубные щетки, провода и многое другое.
Полный список в группе https://vk.com/rsbor_gatchina.
Место: г.Гатчина, парковочная
зона ТРК Кубус, Пушкинское ш., 15
Участие
бесплатное.
Проект
экологический фестиваль «Зеленый
город 2021»
реализуется на средства Гранта
Губернатора Ленинградской области.