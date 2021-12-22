Нарколаборатория в нижнем белье

В дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило
сообщение от начальника отдела контроля пропускного режима Гатчинского перинатального
центра. В вещах пациентки, доставленной «скорой помощью», был обнаружен пакетик
с серым веществом. Предположительно, наркотик.
На место происшествия прибыли оперативник и эксперт. Выяснилось,
что при переодевании в нижнем белье у 34-летней Евгении С. нашли пакетик с
порошком, стеклянную колбу, две пластиковые трубочки и колбу с остатками белого
вещества. Все найденные предметы изъяли, упаковали в присутствии понятых и
отправили на исследование. Получить объяснение с пациентки не представилось
возможным – она находилась в реанимации после операции.
Согласно полученной справке эксперта, представленное
на исследование вещество является смесью, содержащей наркотическое средство. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Гражданка С. обязана явкой в
следственное управление УМВД России по Гатчинскому району.