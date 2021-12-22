Нарколаборатория в нижнем белье

Нарколаборатория в нижнем белье

В Гатчинский перинатальный центр поступил очередная пациентка-наркоманка. Госпитализированная гражданка привезла с собой в стационар мини-лабораторию.

Рубрики : Криминал     22 Dec 2021

В дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от начальника отдела контроля пропускного режима Гатчинского перинатального центра. В вещах пациентки, доставленной «скорой помощью», был обнаружен пакетик с серым веществом. Предположительно, наркотик.

На место происшествия прибыли оперативник и эксперт. Выяснилось, что при переодевании в нижнем белье у 34-летней Евгении С. нашли пакетик с порошком, стеклянную колбу, две пластиковые трубочки и колбу с остатками белого вещества. Все найденные предметы изъяли, упаковали в присутствии понятых и отправили на исследование. Получить объяснение с пациентки не представилось возможным – она находилась в реанимации после операции.

Согласно полученной справке эксперта, представленное на исследование вещество является смесью, содержащей наркотическое средство. По данному факту возбуждено уголовное дело. Гражданка С. обязана явкой в следственное управление УМВД России по Гатчинскому району.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+