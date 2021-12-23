Инвестировала в преступность

16-го декабря в Вырицкий
отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница, работающая страховым
агентом. Ей три дня с разных телефонных номеров названивали какие-то мужчины,
представлялись разными именами – Константином Мировым, Данилом Осиповым, Марком
Волковым – и предлагали инвестировать в «Газпром». А также играть на бирже
через приложение Meta Trader.
Женщина установила на
свой смартфон приложение Teamviewer, затем, чтобы сделать перевод для вклада в
инвестиции, она зашла в банковское приложение, привязала свой номер к
Qiwi-кошельку и перевела туда со своей банковской карты 18500 рублей.
Потом долго
переписывалась через WhatsApp с теми же Константином Мировым, Данилом Осиповым
и Марком Волковым, чтобы ей вернули деньги, вложенные в «инвестиции». Ей
пояснили, что деньги вернут, но только на кредитную карту. Через приложение ей
прислали договор «гарантированного осуществления вывода денежных средств» и
пообещали компенсировать моральный вред в размере 150 тысяч рублей.
Дама согласилась. И
несколькими операциями со своей кредитки перевела на дебетовую карту 168 тысяч
рублей, а потом пятью переводами отправила эти деньги на свой «Киви-кошелек».
После этого, зайдя в «Киви-кошелек», обнаружила, что ее 18500 рублей переведены
на чужой абонентский номер, также привязанный к этому кошельку, а 158 тысяч –
на другой абонентский номер. Общий ущерб составил 186 тысяч рублей.
По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.