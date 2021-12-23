Инвестировала в преступность

16-го декабря в Вырицкий отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница, работающая страховым агентом. Ей три дня с разных телефонных номеров названивали какие-то мужчины, представлялись разными именами – Константином Мировым, Данилом Осиповым, Марком Волковым – и предлагали инвестировать в «Газпром». А также играть на бирже через приложение Meta Trader.

Женщина установила на свой смартфон приложение Teamviewer, затем, чтобы сделать перевод для вклада в инвестиции, она зашла в банковское приложение, привязала свой номер к Qiwi-кошельку и перевела туда со своей банковской карты 18500 рублей.

Потом долго переписывалась через WhatsApp с теми же Константином Мировым, Данилом Осиповым и Марком Волковым, чтобы ей вернули деньги, вложенные в «инвестиции». Ей пояснили, что деньги вернут, но только на кредитную карту. Через приложение ей прислали договор «гарантированного осуществления вывода денежных средств» и пообещали компенсировать моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

Дама согласилась. И несколькими операциями со своей кредитки перевела на дебетовую карту 168 тысяч рублей, а потом пятью переводами отправила эти деньги на свой «Киви-кошелек». После этого, зайдя в «Киви-кошелек», обнаружила, что ее 18500 рублей переведены на чужой абонентский номер, также привязанный к этому кошельку, а 158 тысяч – на другой абонентский номер. Общий ущерб составил 186 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.