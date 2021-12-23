Народная память сохраняется в Гатчинском районе

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетили площадку, где обсудили размеры будущего мемориала. Напомним, что летом здесь, у деревни Дони, был установлен закладной камень.

С инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. Проект создания мемориала получил поддержку Президента РФ Владимира Путина. С предложением о возведении комплекса в Ленинградской области выступил губернатор региона Александр Дрозденко.

Местом для такого памятника Ленинградская область выбрана не случайно. В годы Великой Отечественной с начала июля 1941 года по август 1944 года войны территория региона была местом непрерывных боев. В Гатчинском районе нацисты уничтожили все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для военнопленных, детские донорские лагеря, убивали мирных жителей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице.

За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.

Весной этого года был объявлен творческий конкурс по проектированию мемориала и памятного места вокруг него.