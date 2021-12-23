Народная память сохраняется в Гатчинском районе

Председатель Российского
исторического общества Сергей Нарышкин, председатель Российского
военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко посетили площадку, где обсудили размеры будущего мемориала.
Напомним, что летом здесь, у деревни Дони, был установлен закладной камень.
С инициативой создания
Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе
Великой Отечественной войны, выступили Российское историческое и Российское
военно-историческое общества. Проект создания мемориала получил поддержку
Президента РФ Владимира Путина. С предложением о возведении комплекса в
Ленинградской области выступил губернатор региона Александр Дрозденко.
Местом для такого
памятника Ленинградская область выбрана не случайно. В годы Великой
Отечественной с начала июля 1941 года по август 1944 года войны территория
региона была местом непрерывных боев. В Гатчинском районе нацисты уничтожили
все усадьбы и памятные места, здесь оккупанты создавали концлагеря для
военнопленных, детские донорские лагеря, убивали мирных жителей.
Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях
Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице.
За период немецкой
оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно
уничтожены 80 тысяч пленных.
Весной этого года был
объявлен творческий конкурс по проектированию мемориала и памятного места
вокруг него.