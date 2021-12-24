Мошенник в синем костюме с галстуком

14-го декабря в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от 35-летней жительницы поселка Терволово. В сентябре к ней домой пришел молодой человек (невысокий, лет тридцати, русский, в синем костюме с галстуком), представился Максимом Владимировичем и, пройдя на балкон, предложил целиком его застеклить. Назвал сумму – 165322 рубля. Таких денег у хозяйки не было. Тогда доброхот выступил с предложением взять кредит на эти цели. Женщина согласилась, после чего к ней явился другой молодой человек – худой, высокий, лет 30, представился Данилом и дал на подпись договор с ИП «Кособоков». Потом ей сообщили, что банк одобрил сумму в размере 261 тысяча рублей. Уходя, молодые люди пообещали, что через две недели приедет замерщик и привезет необходимое оборудование для установки окон на балконе.

Дальше – тишина. С тех пор с женщиной никто не связывался и окна не привозил. А 13-го декабря ей позвонили из банка «Кредит Евробанк» и сообщили, что она имеет просрочку по кредиту. Ущерб составил 261000 рублей. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.