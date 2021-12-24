Мошенник в синем костюме с галстуком

14-го декабря в Войсковицкий отдел полиции
поступило заявление от 35-летней жительницы поселка Терволово. В сентябре к ней
домой пришел молодой человек (невысокий, лет тридцати, русский, в синем костюме
с галстуком), представился Максимом Владимировичем и, пройдя на балкон,
предложил целиком его застеклить. Назвал сумму – 165322 рубля. Таких денег у
хозяйки не было. Тогда доброхот выступил с предложением взять кредит на эти
цели. Женщина согласилась, после чего к ней явился другой молодой человек – худой,
высокий, лет 30, представился Данилом и дал на подпись договор с ИП
«Кособоков». Потом ей сообщили, что банк одобрил сумму в размере 261 тысяча
рублей. Уходя, молодые люди пообещали, что через две недели приедет замерщик и
привезет необходимое оборудование для установки окон на балконе.
Дальше – тишина. С тех
пор с женщиной никто не связывался и окна не привозил. А 13-го декабря ей
позвонили из банка «Кредит Евробанк» и сообщили, что она имеет просрочку по
кредиту. Ущерб составил 261000 рублей. По факту мошенничества в значительном
размере возбуждено уголовное дело.