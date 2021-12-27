Гатчинская больница отметила своё 225-летие

С профессиональным праздником врачей, медсестер, фельдшеров, руководителей больницы и профильных отделений поздравили на сцене Дома культуры почетные гости.

В своей приветственной речи глава Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил историю гатчинского здравоохранения, которая началась ровно 225 лет назад с открытия городового госпиталя на 20 коек. Потом императрица Мария Федоровна выступила инициатором строительства госпиталя для низших чинов, а дочь императора Николая II – Татьяна настояла на строительстве платформы Татьянино во время Первой мировой войны для транспортировки в больницу города раненых бойцов.

- Когда что-то случается, мы всегда звоним вам, а последние два года вы – наша единственная надежда, - отметил Виталий Филоненко.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим пожелала медикам и их близким здоровья и личного счастья.

- Отрадно, что юбилейный год для нашей любимой Гатчины завершается таким знаковым событием – 225-летием нашей больницы. Одна история – одна судьба. Какие бы этапы ни переживала наша Гатчина, перед медицинскими работниками всегда стояла самая главная задача – быть на страже здоровья жителей. За это вам – низкий поклон, - сказала Людмила Нещадим.

Сегодня система здравоохранения Гатчинского района является одной из крупнейших в Ленинградской области. В нее входит 21 фельдшерско-акушерский пункт, более 12 амбулаторий, более 20 отделений в структуре стационара, станция скорой медицинской помощи, которая включает в себя три подстанции.

- Но самое главное – это более 2,5 тысяч медицинских работников, которые первыми приняли на себя удар пандемии, защищая нас и порой теряя своих коллег. Благодарю каждого за то, с какой честью вы исполняете свой профессиональный долг, - добавила Людмила Нещадим.

От администрации и Совета депутатов Гатчинского района она передала и.о. главного врача Гатчинской КМБ Роману Осадчему подарочный сертификат.

К поздравлениям присоединились депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Александр Русских и Сергей Коняев.

- У каждого из нас есть огромное количество добрых слов в ваш адрес. Мы благодарим действующих сотрудников и выражаем почтение ветеранам медицинской службы. Спасибо за то, что вы храните самую главную ценность любого человека – его здоровье, - сказала Татьяна Бездетко.

От имени депутатов, представляющих Гатчинский район в областном парламенте, Гатчинская КМБ получила сертификат на сумму 5 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждения.

В этот праздничный день заслуженные награды получили многие сотрудники Гатчинской КМБ. Почетной грамотой губернатора Ленинградской области наградили врача-офтальмолога Татьяну Перелыгину. Благодарность главы региона получила фельдшер терапевтического отделения Татьяна Городова, заведующая Коммунаровской городской поликлиникой Гульнар Соловьева и начальник планово-экономического отдела Гатчинской КМБ Елена Шевченко.

Среди награжденных Почетной грамотой комитета по здравоохранению Ленинградской области - и.о. главного врача Гатчинской КМБ Роман Осадчий, врач-невролог Елена Громова, рентгенолаборант Зоя Матвеева, врач скорой медицинской помощи Василий Шиманчук, врач травматолог-ортопед Наталья Опарина, врач-терапевт Юлия Соломатина, врач-онколог Ирина Бабенко, врач-хирург поликлиники Сиверской больницы Владимир Васильев, фельдшер-лаборант Сиверской больницы Наталья Мартынова, медицинская сестра Галина Шалимова. Также были вручены Почетные грамоты и благодарности от руководителей Гатчинского района.

Ирина Хрусталёва

Фото автора