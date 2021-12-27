Гатчинская больница отметила своё 225-летие

С
профессиональным праздником врачей, медсестер, фельдшеров, руководителей
больницы и профильных отделений поздравили на сцене Дома культуры почетные
гости.
В
своей приветственной речи глава Гатчинского района Виталий Филоненко напомнил
историю гатчинского здравоохранения, которая началась ровно 225 лет назад с
открытия городового госпиталя на 20 коек. Потом императрица Мария Федоровна
выступила инициатором строительства госпиталя для низших чинов, а дочь
императора Николая II – Татьяна настояла на строительстве платформы Татьянино
во время Первой мировой войны для транспортировки в больницу города раненых
бойцов.
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Когда что-то случается, мы всегда звоним вам, а последние два года вы – наша
единственная надежда, - отметил Виталий Филоненко.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим пожелала медикам и их близким
здоровья и личного счастья.
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Отрадно, что юбилейный год для нашей любимой Гатчины завершается таким знаковым
событием – 225-летием нашей больницы. Одна история – одна судьба. Какие бы этапы
ни переживала наша Гатчина, перед медицинскими работниками всегда стояла самая
главная задача – быть на страже здоровья жителей. За это вам – низкий поклон, -
сказала Людмила Нещадим.
Сегодня
система здравоохранения Гатчинского района является одной из крупнейших в
Ленинградской области. В нее входит 21 фельдшерско-акушерский пункт, более 12
амбулаторий, более 20 отделений в структуре стационара, станция скорой
медицинской помощи, которая включает в себя три подстанции.
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Но самое главное – это более 2,5 тысяч медицинских работников, которые первыми
приняли на себя удар пандемии, защищая нас и порой теряя своих коллег. Благодарю
каждого за то, с какой честью вы исполняете свой профессиональный долг, -
добавила Людмила Нещадим.
От
администрации и Совета депутатов Гатчинского района она передала и.о. главного
врача Гатчинской КМБ Роману Осадчему подарочный сертификат.
К
поздравлениям присоединились депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Александр Русских и Сергей Коняев.
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У каждого из нас есть огромное количество добрых слов в ваш адрес. Мы
благодарим действующих сотрудников и выражаем почтение ветеранам медицинской
службы. Спасибо за то, что вы храните самую главную ценность любого человека – его
здоровье, - сказала Татьяна Бездетко.
От
имени депутатов, представляющих Гатчинский район в областном парламенте,
Гатчинская КМБ получила сертификат на сумму 5 млн рублей на укрепление
материально-технической базы учреждения.
В
этот праздничный день заслуженные награды получили многие сотрудники Гатчинской
КМБ. Почетной грамотой губернатора Ленинградской области наградили
врача-офтальмолога Татьяну Перелыгину. Благодарность главы региона получила
фельдшер терапевтического отделения Татьяна Городова, заведующая Коммунаровской
городской поликлиникой Гульнар Соловьева и начальник планово-экономического
отдела Гатчинской КМБ Елена Шевченко.
Среди
награжденных Почетной грамотой комитета по здравоохранению Ленинградской
области - и.о. главного врача Гатчинской КМБ Роман Осадчий, врач-невролог Елена
Громова, рентгенолаборант Зоя Матвеева, врач скорой медицинской помощи Василий
Шиманчук, врач травматолог-ортопед Наталья Опарина, врач-терапевт Юлия
Соломатина, врач-онколог Ирина Бабенко, врач-хирург поликлиники Сиверской
больницы Владимир Васильев, фельдшер-лаборант Сиверской больницы Наталья
Мартынова, медицинская сестра Галина Шалимова. Также были вручены Почетные
грамоты и благодарности от руководителей Гатчинского района.
Ирина
Хрусталёва
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