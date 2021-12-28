Дошколят поздравил Дед Мороз - пожарный

Благодаря сотрудникам
42 пожарно-спасательной части Гатчины их мечта осуществилась, а депутат
наполнила мешок Деда Мороза сладкими подарками для ребятишек.
В заранее назначенный час дедушка Мороз-пожарный
приехал на настоящей пожарной машине к ребятишкам. А тут – огонь во дворе, с
которым бесстрашные пожарные быстро справились. А заодно рассказали ребятишкам про
правила пожарной безопасности.
Ребята смогли не
только посмотреть на пожарную машину и оборудование в ней, но даже посидеть в
кабине автомобиля. Впечатлений хватит надолго!
Дед Мороз поздравил ребятишек, а также всех
сотрудников детского сада с наступающим Новым годом. Пожелал здоровья и
успехов!
В свою очередь Людмила
Тептина поблагодарила пожарных, для которых предновогодние дни и новогодние
праздники – время очень напряженное, но несмотря на это они находят время для
добрых дел.
- Я от всей души
благодарю всех причастных за поздравление дошколят – это было ярко, празднично
и поучительно. Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в
вашей опасной работе. Пусть меньше будет выездов по тревоге и риска для жизни.
Счастливого Нового года! - написала Людмила Тептина на своей страничке в
социальной сети.