Дошколят поздравил Дед Мороз - пожарный

Благодаря сотрудникам 42 пожарно-спасательной части Гатчины их мечта осуществилась, а депутат наполнила мешок Деда Мороза сладкими подарками для ребятишек.

В заранее назначенный час дедушка Мороз-пожарный приехал на настоящей пожарной машине к ребятишкам. А тут – огонь во дворе, с которым бесстрашные пожарные быстро справились. А заодно рассказали ребятишкам про правила пожарной безопасности.

Ребята смогли не только посмотреть на пожарную машину и оборудование в ней, но даже посидеть в кабине автомобиля. Впечатлений хватит надолго!

Дед Мороз поздравил ребятишек, а также всех сотрудников детского сада с наступающим Новым годом. Пожелал здоровья и успехов!

В свою очередь Людмила Тептина поблагодарила пожарных, для которых предновогодние дни и новогодние праздники – время очень напряженное, но несмотря на это они находят время для добрых дел.

- Я от всей души благодарю всех причастных за поздравление дошколят – это было ярко, празднично и поучительно. Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в вашей опасной работе. Пусть меньше будет выездов по тревоге и риска для жизни. Счастливого Нового года! - написала Людмила Тептина на своей страничке в социальной сети.