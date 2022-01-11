Гатчинская КМБ получила новое физиотерапевтическое оборудование

Гатчинская КМБ получила новое физиотерапевтическое оборудование

Пять многофункциональных электротерапевтических аппаратов «Мустанг-физио МЭЛТ» поступили в учреждения Гатчинской КМБ - Большеколпанскую, Веревскую, Дружногорскую, Сяськелевскую врачебные амбулатории, а также в детскую поликлинику.

Рубрики : Здравоохранение     11 Jan 2022

Аппараты были приобретены комитетом по здравоохранению Ленинградской области по программе «Развитие здравоохранения Ленинградской области» в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений.

Аппарат «Мустанг-физио МЭЛТ» обеспечивает такие виды воздействия, как электрофорез (обеспечивает проведение лекарственных средств через кожу и слизистую к очагу поражения), диадинамические токи, синусоидальные модулорованные ток, электросон (используется для пациентов с выраженным чувством тревоги и беспокойства), короткоимпульсная электроанельгезия (для обезболивания); флюктуаризация (для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматологический поражений суставов, аднексита у женщин), электростимуляция, гальванизация.

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