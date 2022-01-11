Гатчинская КМБ получила новое физиотерапевтическое оборудование

Аппараты
были приобретены комитетом по здравоохранению Ленинградской области по
программе «Развитие здравоохранения Ленинградской области» в рамках мероприятий
по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений.
Аппарат
«Мустанг-физио МЭЛТ» обеспечивает такие виды воздействия, как электрофорез (обеспечивает
проведение лекарственных средств через кожу и слизистую к очагу поражения), диадинамические
токи, синусоидальные модулорованные ток, электросон (используется для пациентов с выраженным чувством
тревоги и беспокойства), короткоимпульсная электроанельгезия (для обезболивания); флюктуаризация (для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата,
ревматологический поражений суставов, аднексита у женщин), электростимуляция, гальванизация.