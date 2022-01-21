Коньяк, икра и детское питание

Коньяк, икра и детское питание

В Гатчинском районе изобличили магазинную воровку. Молодая мать втихую вынесла из «Пятерочки» набор продуктов и спиртного.

Рубрики : Криминал     21 Jan 2022

В дежурную часть Вырицкого отдела полиции обратился менеджер по безопасности «Пятерочки» в Сусанино, на Павловском проспекте. В ходе переучета обнаружилась нехватка товара. При просмотре записей камер видеонаблюдения он заметил, как молодая женщина крадет с полок магазина коньяк разных марок, напиток Red Bull, шесть банок красной икры, сосиски, ветчину, молочную смесь. Всего на 7500 рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Вырицкого отдела полиции изобличили воровку. Ею оказалась 21-летняя жительница Вырицы Ольга Т., не работающая мать малолетнего ребенка, не судимая. С нее взята подписка о невыезде.

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