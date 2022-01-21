Коньяк, икра и детское питание

В дежурную часть
Вырицкого отдела полиции обратился менеджер по безопасности «Пятерочки» в
Сусанино, на Павловском проспекте. В ходе переучета обнаружилась нехватка
товара. При просмотре записей камер видеонаблюдения он заметил, как молодая
женщина крадет с полок магазина коньяк разных марок, напиток Red Bull, шесть
банок красной икры, сосиски, ветчину, молочную смесь. Всего на 7500 рублей.
По факту кражи было
возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
Вырицкого отдела полиции изобличили воровку. Ею оказалась 21-летняя жительница Вырицы
Ольга Т., не работающая мать малолетнего ребенка, не судимая. С нее взята
подписка о невыезде.