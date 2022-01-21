Таксистка с наркотиками

Как показывает практика, возить с собой наркотики можно – до первого инспектора ГИБДД. Дальше будет уголовное дело, суд и наказание. 47-летняя жительница Гатчины Ирина Т. пошла по такому пути и получила год колонии-поселения.

Гражданка Т. работала в такси в Гатчине. Наркотическую смесь у нее нашли в салоне автомобиля Hyundai Solaris на ул. Хохлова в ходе осмотра места происшествия. У таксистки случился серьезный конфликт. Сотрудники дорожно-патрульной службы прибыли по вызову и обнаружили в машине два подозрительных свертка. По данным экспертизы, в свертках находилась смесь, содержащая производное наркотика – N-…, общей массой около 0,4 грамма, что является значительным размером.

Ирина Т. объяснила, что получила наркотическую смесь в счет долга. Рассчитался с ней кто-то таким оригинальным способом. Наркотик она хранила для личного употребления. Совершив, тем самым, незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Гражданке Т. предъявили обвинение и взяли с нее подписку о невыезде.

В судебном заседании она согласилась с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления полностью признала. Суд нашел обвинение обоснованным, поскольку оно подтверждено собранными по делу доказательствами.

При назначении наказания было учтено, что Ирина Т. не судима, трудоустроена, имеет постоянное место жительства и регистрации. У нее неоконченное высшее образование, она разведена и лишена родительских прав в отношении своей 15-летней дочери. Работает в частном такси. По месту жительства органами полиции гражданка Т. характеризуется отрицательно, на учетах не состоит, страдает тяжкими хроническими заболеваниями.

Суд принял во внимание добровольное участие подсудимой в проведении проверки показаний на месте, ее активное способствование расследованию преступления. Однако наличие несовершеннолетнего ребенка в качестве смягчающего обстоятельства не учли – мать лишена родительских прав. Девочка передана на воспитание государства.

С учетом всех обстоятельств суд счел необходимым назначить Ирине Т. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку ее перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества. Назначение более мягкого вида наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению обвиняемой.

Гатчинский городской суд признал Ирину Т. виновной и отправил ее в колонию-поселение. На год. Однако, так как хранение наркотиков – не единственное прегрешение осужденной, и она содержится под стражей по другому уголовному делу, к месту отбывания наказания ее отправили под конвоем.

Андрей Соколов