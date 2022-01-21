Таксистка с наркотиками

Как показывает практика,
возить с собой наркотики можно – до первого инспектора ГИБДД. Дальше будет
уголовное дело, суд и наказание. 47-летняя жительница Гатчины Ирина Т. пошла по
такому пути и получила год колонии-поселения.
Гражданка Т. работала в
такси в Гатчине. Наркотическую смесь у нее нашли в салоне автомобиля Hyundai
Solaris на ул. Хохлова в ходе осмотра места происшествия. У таксистки случился
серьезный конфликт. Сотрудники дорожно-патрульной службы прибыли по вызову и
обнаружили в машине два подозрительных свертка. По данным экспертизы, в
свертках находилась смесь, содержащая производное наркотика – N-…, общей массой
около 0,4 грамма, что является значительным размером.
Ирина Т. объяснила, что
получила наркотическую смесь в счет долга. Рассчитался с ней кто-то таким
оригинальным способом. Наркотик она хранила для личного употребления. Совершив,
тем самым, незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства
в значительном размере.
Возбудили уголовное дело
по части 1 статьи 228 УК РФ. Гражданке Т. предъявили обвинение и взяли с нее
подписку о невыезде.
В судебном заседании она
согласилась с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления полностью
признала. Суд нашел обвинение обоснованным, поскольку оно подтверждено
собранными по делу доказательствами.
При назначении наказания
было учтено, что Ирина Т. не судима, трудоустроена, имеет постоянное место
жительства и регистрации. У нее неоконченное высшее образование, она разведена
и лишена родительских прав в отношении своей 15-летней дочери. Работает в
частном такси. По месту жительства органами полиции гражданка Т.
характеризуется отрицательно, на учетах не состоит, страдает тяжкими хроническими
заболеваниями.
Суд принял во внимание
добровольное участие подсудимой в проведении проверки показаний на месте, ее
активное способствование расследованию преступления. Однако наличие
несовершеннолетнего ребенка в качестве смягчающего обстоятельства не учли –
мать лишена родительских прав. Девочка передана на воспитание государства.
С учетом всех
обстоятельств суд счел необходимым назначить Ирине Т. наказание в виде
реального лишения свободы, поскольку ее перевоспитание возможно только в
условиях изоляции от общества. Назначение более мягкого вида наказания не будет
способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению
обвиняемой.
Гатчинский городской суд
признал Ирину Т. виновной и отправил ее в колонию-поселение. На год. Однако,
так как хранение наркотиков – не единственное прегрешение осужденной, и она
содержится под стражей по другому уголовному делу, к месту отбывания наказания
ее отправили под конвоем.
Андрей Соколов