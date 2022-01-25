Убила и вызвала полицию

21-го января по телефону «02» позвонила женщина и сообщила, что в Сяськелево, в квартире дома № 3 лежит с ножевым ранением 54-летний мужчина, не дышит. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Фельдшер «скорой» констатировала смерть до прибытия. Мужчина получил проникающее ножевое ранение грудной клетки.

Полиция установила, что убитый жил один, официально не работал, судим не был. На месте была задержана 49-летняя жительница Сяськелево Елена Д., не работающая. Она и вызвала полицию. По ее версии, убитый – ее знакомый. Он позвонил и попросил прийти к нему, потому что ему плохо. Когда она пришла, дверь в квартиру была открыта, мужчина лежал на диване без признаков жизни.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска полностью изобличили Елену Д. в совершении преступления. Женщина арестована и помещена в изолятор временного содержания.