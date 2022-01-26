Ленинградская битва: чтобы помнили наши потомки

Архивные
материалы и современные технологии
- Ленинградская битва –
это особая история. Непрерывные боевые действия на территории Ленинградской
области продолжались с начала июля 1941 года и до середины августа 1944 года.
Для нас очень важно сохранить память о блокаде, об истории Ленинградской битвы,
– подчеркнул Александр Дрозденко. – И прежде всего, мы должны думать, как нам
донести эту память не только до наших современников, но и до будущих поколений.
Восприятие разное. Важно, чтобы мемориалы, которые мы создаем, были интересны и
востребованы молодежью. Современный музей сильно отличается от тех, что были
два десятилетия назад. Сегодня уже невозможно не применять современные
технологии.
Как рассказал губернатор,
в Ленинградской области есть опыт создания современных музеев. За последние
пять лет было открыто два новых музея, признанных лучшими в России в своих
номинациях. Это музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске и «Дом 43
героев» во Всеволожске, посвященный летчикам, защищавшим балтийское небо. Эти
музеи посетили около четверти миллиона человек. Значит, подход правильный:
сочетание архивной экспозиции и современных систем подачи материала оказалось
очень востребовано.
9
мая откроется новый музей Дороги жизни
По словам Александра Дрозденко,
в регионе откроется ряд новых экспозиций, посвященных Ленинградской битве.
Ближайшее открытие состоится 9 мая 2022 года.
- Мы восстановим музей,
который до этого не носил статус государственного, – говорит Александр Юрьевич.
– Экспозицию собирали блокадники, местные жители и частные владельцы дома. Это
так называемый народный музей. Ленинградская область выкупила частную собственность.
Музей будет называться «Лица дороги жизни». Через судьбу простого человека,
который был в гуще событий, мы будем рассказывать о Дороге жизни. Это и история
водителя, и история регулировщицы, и истории врачей, летчиков, зенитчиков и
многих-многих простых жителей Ленинграда и области. Тех, кто помогал на Дороге
жизни. При создании экспозиции мы обращаемся к блокадникам, ветеранам – они нам
подсказывают, направляют.
Также, как сказал
губернатор, принято решение о создании музея Ладожской флотилии в Новой Ладоге,
на проспекте Карла Маркса, 30. Ладожская флотилия была создана для защиты
Дороги жизни и для обеспечения движения гражданских судов. Здание, где будет
музей, историческое. В годы войны там находилось управление Ладожской
флотилией. Работы пройдут в два этапа: сначала ремонт и реставрация самого
здания, затем работы по оснащению музея и наполнению экспозиции.
Планируется дальнейшее
насыщение музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». На территории музея
сделан причал, и туристические суда, курсирующие между Петербургом и Москвой,
там швартуются. Туристы посещают музей. Теперь решено построить ряд новых
сооружений, чтобы расширить экспозицию. По словам Александра Дрозденко, очень
много экспонатов, достойных того, чтобы их увидели. Это и техника, и
вооружение, и архивные документы, которые необходимо показывать и рассказывать
о них.
В поселке Дубровка
Всеволожского района будет построено новое здание музея «Невский пятачок».
Несколько лет назад был восстановлен музей в деревне Кобона – дом Сергея
Прокофьева. В 2010 году дом сгорел, но был полностью аутентично восстановлен –
по старым фотографиям и чертежам.
Идея
Даниила Гранина претворится в жизнь
Глава региона объявил о
намерениях создать единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве.
Чтобы было единое управление. Комплекс получит название «Музей Ленинградской
битвы» и будет включать в себя, в частности, Музей Дороги жизни, Музей блокады
Ленинграда и Музей Невского пятачка.
Председатель комитета по
сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал подробнее о площадках,
которые войдут в единый музейный комплекс.
- Впервые эта идея была
высказана еще Даниилом Граниным в 2015 году, – напомнил Владимир Олегович. –
Объединены будут музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», «Кобона: Дорога
жизни», «Дом 43 героев», музей «Лица дороги жизни» в Коккорево, музей «Невский
пятачок» в Невской Дубровке. Что важно: за этим комплексом будут закреплены
мемориалы, памятные знаки, которые находятся в составе Ленинградского «Зеленого
пояса славы».
До конца года будут
завершены все организационные мероприятия по реорганизации юрлица нового музея.
На следующий год планируется реализовать все намерения в рамках единого
комплекса. Что касается финансового участия Министерства обороны в создании нового
музейного комплекса, то от его помощи никто не отказывается. Но основную
нагрузку возьмет на себя бюджет Ленинградской области и сами музеи.
Музей
партизанской славы будет в Луге
Александр Дрозденко
ответил на вопрос журналистов о перспективах создания музейного комплекса
«Партизанская слава» по аналогии с музеем в Беларуси.
- Мы решили создать Музей
партизанской славы в Луге, – ответил губернатор. – Почему именно в Луге?
Лужское партизанское движение было наиболее мощным. В Лужском районе были такие
участки, куда фашисты даже не совались. Там действовали советские школы,
сельсоветы, райкомы. Лужское партизанское движение было интернациональным. В
нем, например, действовал диверсионный отряд, состоявший из испанцев – тех,
кого во времена Франко эвакуировали в Советский Союз. В самые тяжелые месяцы
блокады лужские партизаны собрали продовольственный обоз, сумели провезти его
по тылам и завезти в Ленинград.
Как сказал Александр
Дрозденко, работы по проектированию музея завершены. Проект прошел экспертизу.
Определяется окончательная стоимость. Необходимо построить не только ряд
зданий, но и завершить благоустройство. Согласовать с Росавтодором, потому что
музей будет примыкать к федеральной трассе, чтобы туристы могли свободно
заез-жать на его территорию.
- Я думаю, с 2023 года мы
начнем финансировать эти работы. Они будут разбиты на этапы. Общий срок
реализации – около пяти лет, – поделился Александр Юрьевич.
На вопрос, войдут ли в
новый мемориальный комплекс частные музеи, губернатор ответил положительно, но
с оговоркой. Музеи, входящие в комплекс, должны быть государственными. Если
собственник готов на это пойти, нужно будет сначала сформировать юридический
статус.
«Ленинградская
симфония» в «Ленрезерве»
Александр Дрозденко
рассказал о патриотических мероприятиях, которые запланированы в Ленинградской
области. Так, 30 января состоится традиционный легкоатлетический зимний марафон
«Дорога жизни». Ожидается четыре дистанции. Количество участников ограничено до
2000 человек из-за пандемии.
В рамках года «Команды
47» началась акция «Команда заботы». Волонтеры, соседи, работники коммунальных
служб берут шефство над ветеранами, блокадниками и будут не только расчищать
снег и посыпать дорожки, но и заниматься благоустройством. Акция продлится в
течение всего года. Подготовлены первые 100 адресов ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих в частном секторе. Готовятся адреса
блокадников и тружеников тыла. Затем акция коснется и жителей многоэтажек.
…Этот год – юбилейный для
«Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича: 80 лет с момента ее написания и
первого исполнения. Выступлению в блокадном Ленинграде предшествовало
исполнение в других городах. Премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве
(Самаре).
Художественный
руководитель и главный дирижер государственного симфонического оркестра
Ленинградской области Михаил Голиков рассказал об исполнении «Ленинградской
симфонии» в музее блокады «Ленрезерв».
- Для меня и оркестра –
это очень ответственная миссия, – сказал Михаил Сергеевич. – Каждое исполнение «Ленинградской
симфонии» мы адресуем новым поколениям. Планируется, что 27 января вся
симфония, целиком, будет исполнена в «Ленрезерве». По телеканалам пройдет
прямая трансляция. Важно, что это происходит в год первого юбилея оркестра – в
2022-м симфоническому оркестру Ленинградской области исполняется пять лет.
Екатерина Дзюба