Ленинградская битва: чтобы помнили наши потомки

Архивные материалы и современные технологии

- Ленинградская битва – это особая история. Непрерывные боевые действия на территории Ленинградской области продолжались с начала июля 1941 года и до середины августа 1944 года. Для нас очень важно сохранить память о блокаде, об истории Ленинградской битвы, – подчеркнул Александр Дрозденко. – И прежде всего, мы должны думать, как нам донести эту память не только до наших современников, но и до будущих поколений. Восприятие разное. Важно, чтобы мемориалы, которые мы создаем, были интересны и востребованы молодежью. Современный музей сильно отличается от тех, что были два десятилетия назад. Сегодня уже невозможно не применять современные технологии.

Как рассказал губернатор, в Ленинградской области есть опыт создания современных музеев. За последние пять лет было открыто два новых музея, признанных лучшими в России в своих номинациях. Это музей-панорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске и «Дом 43 героев» во Всеволожске, посвященный летчикам, защищавшим балтийское небо. Эти музеи посетили около четверти миллиона человек. Значит, подход правильный: сочетание архивной экспозиции и современных систем подачи материала оказалось очень востребовано.

9 мая откроется новый музей Дороги жизни

По словам Александра Дрозденко, в регионе откроется ряд новых экспозиций, посвященных Ленинградской битве. Ближайшее открытие состоится 9 мая 2022 года.

- Мы восстановим музей, который до этого не носил статус государственного, – говорит Александр Юрьевич. – Экспозицию собирали блокадники, местные жители и частные владельцы дома. Это так называемый народный музей. Ленинградская область выкупила частную собственность. Музей будет называться «Лица дороги жизни». Через судьбу простого человека, который был в гуще событий, мы будем рассказывать о Дороге жизни. Это и история водителя, и история регулировщицы, и истории врачей, летчиков, зенитчиков и многих-многих простых жителей Ленинграда и области. Тех, кто помогал на Дороге жизни. При создании экспозиции мы обращаемся к блокадникам, ветеранам – они нам подсказывают, направляют.

Также, как сказал губернатор, принято решение о создании музея Ладожской флотилии в Новой Ладоге, на проспекте Карла Маркса, 30. Ладожская флотилия была создана для защиты Дороги жизни и для обеспечения движения гражданских судов. Здание, где будет музей, историческое. В годы войны там находилось управление Ладожской флотилией. Работы пройдут в два этапа: сначала ремонт и реставрация самого здания, затем работы по оснащению музея и наполнению экспозиции.

Планируется дальнейшее насыщение музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». На территории музея сделан причал, и туристические суда, курсирующие между Петербургом и Москвой, там швартуются. Туристы посещают музей. Теперь решено построить ряд новых сооружений, чтобы расширить экспозицию. По словам Александра Дрозденко, очень много экспонатов, достойных того, чтобы их увидели. Это и техника, и вооружение, и архивные документы, которые необходимо показывать и рассказывать о них.

В поселке Дубровка Всеволожского района будет построено новое здание музея «Невский пятачок». Несколько лет назад был восстановлен музей в деревне Кобона – дом Сергея Прокофьева. В 2010 году дом сгорел, но был полностью аутентично восстановлен – по старым фотографиям и чертежам.

Идея Даниила Гранина претворится в жизнь

Глава региона объявил о намерениях создать единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве. Чтобы было единое управление. Комплекс получит название «Музей Ленинградской битвы» и будет включать в себя, в частности, Музей Дороги жизни, Музей блокады Ленинграда и Музей Невского пятачка.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал подробнее о площадках, которые войдут в единый музейный комплекс.

- Впервые эта идея была высказана еще Даниилом Граниным в 2015 году, – напомнил Владимир Олегович. – Объединены будут музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», «Кобона: Дорога жизни», «Дом 43 героев», музей «Лица дороги жизни» в Коккорево, музей «Невский пятачок» в Невской Дубровке. Что важно: за этим комплексом будут закреплены мемориалы, памятные знаки, которые находятся в составе Ленинградского «Зеленого пояса славы».

До конца года будут завершены все организационные мероприятия по реорганизации юрлица нового музея. На следующий год планируется реализовать все намерения в рамках единого комплекса. Что касается финансового участия Министерства обороны в создании нового музейного комплекса, то от его помощи никто не отказывается. Но основную нагрузку возьмет на себя бюджет Ленинградской области и сами музеи.

Музей партизанской славы будет в Луге

Александр Дрозденко ответил на вопрос журналистов о перспективах создания музейного комплекса «Партизанская слава» по аналогии с музеем в Беларуси.

- Мы решили создать Музей партизанской славы в Луге, – ответил губернатор. – Почему именно в Луге? Лужское партизанское движение было наиболее мощным. В Лужском районе были такие участки, куда фашисты даже не совались. Там действовали советские школы, сельсоветы, райкомы. Лужское партизанское движение было интернациональным. В нем, например, действовал диверсионный отряд, состоявший из испанцев – тех, кого во времена Франко эвакуировали в Советский Союз. В самые тяжелые месяцы блокады лужские партизаны собрали продовольственный обоз, сумели провезти его по тылам и завезти в Ленинград.

Как сказал Александр Дрозденко, работы по проектированию музея завершены. Проект прошел экспертизу. Определяется окончательная стоимость. Необходимо построить не только ряд зданий, но и завершить благоустройство. Согласовать с Росавтодором, потому что музей будет примыкать к федеральной трассе, чтобы туристы могли свободно заез-жать на его территорию.

- Я думаю, с 2023 года мы начнем финансировать эти работы. Они будут разбиты на этапы. Общий срок реализации – около пяти лет, – поделился Александр Юрьевич.

На вопрос, войдут ли в новый мемориальный комплекс частные музеи, губернатор ответил положительно, но с оговоркой. Музеи, входящие в комплекс, должны быть государственными. Если собственник готов на это пойти, нужно будет сначала сформировать юридический статус.

«Ленинградская симфония» в «Ленрезерве»

Александр Дрозденко рассказал о патриотических мероприятиях, которые запланированы в Ленинградской области. Так, 30 января состоится традиционный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни». Ожидается четыре дистанции. Количество участников ограничено до 2000 человек из-за пандемии.

В рамках года «Команды 47» началась акция «Команда заботы». Волонтеры, соседи, работники коммунальных служб берут шефство над ветеранами, блокадниками и будут не только расчищать снег и посыпать дорожки, но и заниматься благоустройством. Акция продлится в течение всего года. Подготовлены первые 100 адресов ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в частном секторе. Готовятся адреса блокадников и тружеников тыла. Затем акция коснется и жителей многоэтажек.

…Этот год – юбилейный для «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича: 80 лет с момента ее написания и первого исполнения. Выступлению в блокадном Ленинграде предшествовало исполнение в других городах. Премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве (Самаре).

Художественный руководитель и главный дирижер государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков рассказал об исполнении «Ленинградской симфонии» в музее блокады «Ленрезерв».

- Для меня и оркестра – это очень ответственная миссия, – сказал Михаил Сергеевич. – Каждое исполнение «Ленинградской симфонии» мы адресуем новым поколениям. Планируется, что 27 января вся симфония, целиком, будет исполнена в «Ленрезерве». По телеканалам пройдет прямая трансляция. Важно, что это происходит в год первого юбилея оркестра – в 2022-м симфоническому оркестру Ленинградской области исполняется пять лет.

Екатерина Дзюба