Токарь АО «218 АРЗ» из Гатчины признан лучшим по профессии

Сергей
Тулин с 2014 года работает на АО «218 АРЗ» в Гатчине. За годы трудовой
деятельности на заводе он получил высший - шестой профессиональный разряд,
пользуется уважением администрации и доверием коллектива, который избрал его
цеховым профоргом.
Как
отмечают на заводе, на универсальном токарном станке при обработке деталей
Сергей Тулин добивается точности в сотые доли миллиметра. Специфика работы
ремонтного предприятия предполагает выполнение нетиповых уникальных операций,
некоторые из которых бывают предельно сложными. Способность к выполнению любых
производственных заданий вместе с высокими показателями труда стали одной из
основных причин, принесших ему победу в конкурсе профессионального мастерства.
- Мы
гордимся успехом нашего сотрудника. Победа в конкурсе профессионального
мастерства показывает настоящую значимость работника и повышает
привлекательность завода, как перспективного работодателя в регионе, - отметил
заместитель генерального директора – управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий
Виноградов.
Конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводит Минтруда
России совместно региональными объединениями профсоюзов и общероссийскими
объединениями работодателей. Основные цели конкурса – повышение престижа
рабочих профессий, пропаганда достижений и передового опыта участников
конкурса, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по
рабочим профессиям.
Алексей
Лебедев
Фото пресс-службы АО "218 АРЗ"