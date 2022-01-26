Токарь АО «218 АРЗ» из Гатчины признан лучшим по профессии

Сергей Тулин с 2014 года работает на АО «218 АРЗ» в Гатчине. За годы трудовой деятельности на заводе он получил высший - шестой профессиональный разряд, пользуется уважением администрации и доверием коллектива, который избрал его цеховым профоргом.

Как отмечают на заводе, на универсальном токарном станке при обработке деталей Сергей Тулин добивается точности в сотые доли миллиметра. Специфика работы ремонтного предприятия предполагает выполнение нетиповых уникальных операций, некоторые из которых бывают предельно сложными. Способность к выполнению любых производственных заданий вместе с высокими показателями труда стали одной из основных причин, принесших ему победу в конкурсе профессионального мастерства.

- Мы гордимся успехом нашего сотрудника. Победа в конкурсе профессионального мастерства показывает настоящую значимость работника и повышает привлекательность завода, как перспективного работодателя в регионе, - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор АО «218 АРЗ» Дмитрий Виноградов.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводит Минтруда России совместно региональными объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Основные цели конкурса – повышение престижа рабочих профессий, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

Алексей Лебедев

Фото пресс-службы АО "218 АРЗ"