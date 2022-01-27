«На суде судья сказала: «22, до встречи!»»

45-летний Вячеслав Г. и 35-летний Анатолий Ф. признаны виновными по части 2 статьи 105 УК РФ: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Гражданин Ф. получил и вторую статью – 158 УК РФ, за кражу телефона убитого. Собранные следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

…В июле 2020 года, вечером, в Орлино мужчины соображали на троих в бытовом вагончике. Выпили, поссорились и кинулись двое на одного. В ходе потасовки сначала били руками, котом ударили колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов. От полученных травм пострадавший скончался на месте. После убийства оба скрылись с места преступления. Один из них прихватил с собой мобильник жертвы.

В ходе оперативно-следственных мероприятий преступники были задержаны по горячим следам. По ходатайству следствия обоих заключили под стражу. Ранее арестованные уже привлекались к уголовной ответственности.

Дело рассматривалось в Ленинградском областном суде. Обвиняемых признали виновными и назначили срок. Вячеслав Г. за совершение убийства получил 22 года 10 месяцев. Его подельник, укравший телефон, – 16 лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

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