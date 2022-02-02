Дамы инвестируют в мошенников

29-го января в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 56-летняя женщина. Ей поступил звонок от «сотрудника банка». Он сообщил, что на всех ее счетах ведутся мошеннические действия. Чтобы их предотвратить, надо взять в банке кредит и полученные деньги снять и положить на некий счет.

Женщина послушалась. Взяла кредит, сняла деньги и перевела преступникам 499 тысяч рублей. Потом отправилась в полицию.

В тот же день в полицию заявила 46-летняя жительница Нового Света, работающая бухгалтером. Ей позвонили двадцать раз с разных номеров. Представлялись сотрудниками банка «Тинькофф» и говорили, что на всех ее счетах ведутся мошеннические действия. Только в кредит бухгалтер взяла всего 45 тысяч рублей – не полмиллиона. Но и этого жалко.

28-го января в полицию Гатчины обратилась 40-летняя женщина из Мариенбурга. Ей позвонил очередной «сотрудник безопасности банка» и сказал, что мошенники пытаются взять на ее имя кредит. После этого женщина, следуя указаниям звонившего, оформила кредитный договор в «Сетелем-банке» на 600 тысяч рублей. Кроме того, «сотрудник» убедил ее приобрести новый мобильный телефон, на который ей прислали смс с номерами двух банковских карт. На эти карты женщина сделала два перевода – на 300 тысяч и на 285 тысяч рублей.

Спустя некоторое время переписка с «банковским служащим» была удалена. Номера карт и телефонов не сохранились. Ущерб составил 585 тысяч рублей.

58-леняя дама нашла в Сети сайт «Инвестиции со Сбербанком». И стала переводить деньги на номера мобильных телефонов, которые ей кто-то присылал. После этого по указанию неизвестных лиц она стала брать кредиты в разных банках: 400 тысяч – в Сбере, 130 тысяч – в МТС, 15 тысяч – в «Альфа-банке», плюс два микрозайма на 800 и 1000 рублей. Все эти деньги она перевела со своей карты в счет «инвестиций».

Последний перевод был совершен в декабре. А потом все номера телефонов, размещенные на сайте «Инвестиции со Сбербанком», оказались заблокированными. И вся переписка с ее телефона была удалена неустановленным лицом. Итого, женщина понесла ущерб на сумму 563 тысячи рублей.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.