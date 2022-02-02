Дамы инвестируют в мошенников

29-го января в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 56-летняя женщина. Ей
поступил звонок от «сотрудника банка». Он сообщил, что на всех ее счетах
ведутся мошеннические действия. Чтобы их предотвратить, надо взять в банке
кредит и полученные деньги снять и положить на некий счет.
Женщина послушалась.
Взяла кредит, сняла деньги и перевела преступникам 499 тысяч рублей. Потом
отправилась в полицию.
В тот же день в полицию
заявила 46-летняя жительница Нового Света, работающая бухгалтером. Ей позвонили
двадцать раз с разных номеров. Представлялись сотрудниками банка «Тинькофф» и
говорили, что на всех ее счетах ведутся мошеннические действия. Только в кредит
бухгалтер взяла всего 45 тысяч рублей – не полмиллиона. Но и этого жалко.
28-го января в полицию
Гатчины обратилась 40-летняя женщина из Мариенбурга. Ей позвонил очередной
«сотрудник безопасности банка» и сказал, что мошенники пытаются взять на ее имя
кредит. После этого женщина, следуя указаниям звонившего, оформила кредитный договор
в «Сетелем-банке» на 600 тысяч рублей. Кроме того, «сотрудник» убедил ее
приобрести новый мобильный телефон, на который ей прислали смс с номерами двух
банковских карт. На эти карты женщина сделала два перевода – на 300 тысяч и на
285 тысяч рублей.
Спустя некоторое время
переписка с «банковским служащим» была удалена. Номера карт и телефонов не
сохранились. Ущерб составил 585 тысяч рублей.
58-леняя дама нашла в
Сети сайт «Инвестиции со Сбербанком». И стала переводить деньги на номера
мобильных телефонов, которые ей кто-то присылал. После этого по указанию
неизвестных лиц она стала брать кредиты в разных банках: 400 тысяч – в Сбере,
130 тысяч – в МТС, 15 тысяч – в «Альфа-банке», плюс два микрозайма на 800 и
1000 рублей. Все эти деньги она перевела со своей карты в счет «инвестиций».
Последний перевод был
совершен в декабре. А потом все номера телефонов, размещенные на сайте
«Инвестиции со Сбербанком», оказались заблокированными. И вся переписка с ее
телефона была удалена неустановленным лицом. Итого, женщина понесла ущерб на
сумму 563 тысячи рублей.
По фактам мошенничеств в
значительном размере возбуждены уголовные дела.