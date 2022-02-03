Если вы живёте в Гатчине и заболели

По анализу и мониторингу обслуженных вызовов, примерно у 40% заболевших легкое или бессимптомное течение заболевания, не требующее активного посещения врача на дому.

В случае заболевания, если вам от 18 до 50 лет, если Ваше состояние удовлетворительное, температура тела не выше 38°С, нет сопутствующих заболеваний – убедительная просьба при оформлении вызова врача на дом сообщать медицинскому регистратору о возможности консультации врачом - терапевтом по телефону. Это позволит медикам осмотреть на дому пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, нуждающихся в осмотре врача.

Врач обязательно с Вами свяжется в день обращения, даст рекомендации по лечению, работающим будет дистанционно открыт лист нетрудоспособности. При наличии показаний медицинские работники произведут забор биоматериала на COVID-19.

Результаты ПЦР-тестов можно узнать по телефону 8-911-226-01-86, непосредственно в медучреждении по месту жительства или в личном кабинете на портале Госуслуг.

При получении положительного результата ПЦР-теста необходимо позвонить в регистратуру медучреждения по месту жительства и сообщить о положительном результате.

Больничный лист открывается дистанционно и также дистанционно продлевается до получения первого отрицательного результата ПЦР-теста.

При получении отрицательного результата ПЦР-теста пожалуйста, сообщите об этом регистратуру медучреждения по месту жительства. Также по телефону, без посещения медучреждения, больничный лист можно будет дистанционно закрыть.

В поликлинике «Аэродром» на первом этаже открыто отделение неотложной помощи пациентам с признаками простудных заболеваний.

Выписка льготных рецептов производится без посещения врача в поликлинике дистанционно после 14:00 по телефону 8(81371)78-432.

В детском отделении также работает бокс для больных с признаками ОРВИ и кабинет здорового ребенка.

Запись детей к узким специалистам производится через детскую поликлинику.

Напомним, телефон контакт-центра Гатчинской поликлиники 8(813-71) 78-075.

При возникновении вопросов можно обратиться к заведующим:

8(813-71)99-723 – Гатчинская поликлиника, Фассахова Галина Васильевна;

8(81371)78-438 – поликлиника «Аэродром», Кузьмин Евгений Николаевич.