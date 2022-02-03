Если вы живёте в Гатчине и заболели

По
анализу и мониторингу обслуженных вызовов, примерно у 40% заболевших легкое или
бессимптомное течение заболевания, не требующее активного посещения врача на
дому.
В
случае заболевания, если вам от 18 до 50 лет, если Ваше состояние
удовлетворительное, температура тела
не выше 38°С, нет сопутствующих заболеваний – убедительная просьба при
оформлении вызова врача на дом сообщать медицинскому регистратору о возможности
консультации врачом - терапевтом по телефону. Это позволит медикам осмотреть на
дому пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, нуждающихся в
осмотре врача.
Врач
обязательно с Вами свяжется в день обращения, даст рекомендации по лечению,
работающим будет дистанционно открыт лист нетрудоспособности. При наличии
показаний медицинские работники произведут забор биоматериала на COVID-19.
Результаты
ПЦР-тестов можно узнать по телефону
8-911-226-01-86, непосредственно в медучреждении по месту жительства или в
личном кабинете на портале Госуслуг.
При
получении положительного результата ПЦР-теста необходимо позвонить в
регистратуру медучреждения по месту жительства и сообщить о положительном
результате.
Больничный
лист открывается дистанционно и также
дистанционно продлевается до получения первого отрицательного результата
ПЦР-теста.
При
получении отрицательного результата ПЦР-теста пожалуйста, сообщите об этом
регистратуру медучреждения по месту жительства. Также по телефону, без
посещения медучреждения, больничный лист можно будет дистанционно закрыть.
В поликлинике
«Аэродром» на первом этаже открыто отделение неотложной помощи пациентам с
признаками простудных заболеваний.
Выписка
льготных рецептов производится без посещения врача в поликлинике дистанционно
после 14:00 по телефону 8(81371)78-432.
В
детском отделении также работает бокс для больных с признаками ОРВИ и кабинет
здорового ребенка.
Запись
детей к узким специалистам производится через детскую поликлинику.
Напомним,
телефон контакт-центра Гатчинской поликлиники 8(813-71) 78-075.
При
возникновении вопросов можно обратиться к заведующим:
8(813-71)99-723
– Гатчинская поликлиника, Фассахова Галина Васильевна;
8(81371)78-438
– поликлиника «Аэродром», Кузьмин Евгений Николаевич.