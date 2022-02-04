Гатчинские спортсменки – самые меткие

Гатчинский район был представлен командами из г. Гатчины, Сусанинского, Рождественского и Войсковицкого поселений.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «одиночный разряд» и «парный разряд». В ходе напряженной борьбы гатчинские спортсмены завоевали медали во всех дисциплинах.

Отличный результат показали женщины, занявшие весь пьедестал почета в личном разряде: 1 место – Вера Никитина, 2 место – Наталья Степанова (г. Гатчина), 3 место – Юлия Гаврилова (п. Сусанино) и Марина

Латушкина (г. Гатчина).

В парном разряде у женщин места распределились следующим образом: 1 место – Вера Никитина и Наталья Степанова (г. Гатчина), 2 место – Юлия Гаврилова (п. Сусанино) и Дарья Гаврилова (г. Кировск), 3 место – Марина Латушкина (г. Гатчина) и Надежда Гуз (г. Сланцы).

У мужчин победу в личном разряде праздновал Александр Степанов (г. Гатчина). В парном разряде Александр Степанов с Вадимом Антоновым заняли первое место. Третье место завоевали Сергей Владимиров (п. Сиверский) и Павел Полищук (г. Гатчина).

Поздравляем победителей и призеров!

Участники за помощь в организации соревнований благодарят администрацию Сусанинского поселения.