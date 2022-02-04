Гатчинские спортсменки – самые меткие

Гатчинский
район был представлен командами из г. Гатчины, Сусанинского, Рождественского и
Войсковицкого поселений.
Спортсмены
соревновались в дисциплинах «одиночный разряд» и «парный разряд». В ходе
напряженной борьбы гатчинские спортсмены завоевали медали во всех дисциплинах.
Отличный
результат показали женщины, занявшие весь пьедестал почета в личном разряде: 1
место – Вера Никитина, 2 место – Наталья Степанова (г. Гатчина), 3 место – Юлия
Гаврилова (п. Сусанино) и Марина
Латушкина (г. Гатчина).
В парном
разряде у женщин места распределились следующим образом: 1 место – Вера Никитина
и Наталья Степанова (г. Гатчина), 2 место – Юлия Гаврилова (п. Сусанино) и
Дарья Гаврилова (г. Кировск), 3 место – Марина Латушкина (г. Гатчина) и Надежда
Гуз (г. Сланцы).
У
мужчин победу в личном разряде праздновал Александр Степанов
(г. Гатчина). В парном разряде Александр Степанов с Вадимом Антоновым заняли
первое место. Третье место завоевали Сергей Владимиров (п. Сиверский) и Павел Полищук
(г. Гатчина).
Поздравляем
победителей и призеров!
Участники
за помощь в организации соревнований благодарят администрацию Сусанинского поселения.