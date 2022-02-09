В Гатчинском районе задержали мужчин, похитивших местного жителя ради денег

Преступление совершили 28-летний житель Гатчины и его 24-летний знакомый, об этом сообщает 47channel со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее они были судимы за различные преступления.

27 мая 2021 года в деревне Даймище преступники перекрыли дорогу перед «Мерседесом», за рулем которого находился 45-летний мужчина. Злоумышленники нанесли около шести ударов руками и ногами в область головы и туловища автолюбителя, замотали его голову полотенцем и похитили.

Затем они привезли потерпевшего в гараж, расположенный в деревне Малые Колпаны, там привязали его проводами к металлическому стулу. Преступники требовали миллион рублей в счет несуществующего долга.

После этого один из злоумышленников остался охранять жертву, а другой отправился в частный дом в Даймище, где проживал 45-летний мужчина. Преступники украли документы на недвижимость и автомобиль «Мерседес», травматический пистолет, ноутбук и планшет.

Затем похищенного мужчину привезли в одну из квартир на улице Чехова в Гатчине. Там его удерживали до тех пор, пока 45-летнему мужчине не удалось сбежать.

В настоящий момент устанавливаются другие участники похищения. Полицейские также выясняют другие эпизоды преступной деятельности группы.