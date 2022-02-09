В Гатчинском районе задержали мужчин, похитивших местного жителя ради денег

Преступление совершили
28-летний житель Гатчины и его 24-летний знакомый, об этом сообщает 47channel
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее они были судимы за
различные преступления.
27 мая 2021 года в деревне
Даймище преступники перекрыли дорогу перед «Мерседесом», за рулем которого
находился 45-летний мужчина. Злоумышленники нанесли около шести ударов руками и
ногами в область головы и туловища автолюбителя, замотали его голову полотенцем
и похитили.
Затем они привезли
потерпевшего в гараж, расположенный в деревне Малые Колпаны, там привязали его проводами
к металлическому стулу. Преступники требовали миллион рублей в счет
несуществующего долга.
После этого один из
злоумышленников остался охранять жертву, а другой отправился в частный дом в Даймище,
где проживал 45-летний мужчина. Преступники украли документы на недвижимость и
автомобиль «Мерседес», травматический пистолет, ноутбук и планшет.
Затем похищенного мужчину
привезли в одну из квартир на улице Чехова в Гатчине. Там его удерживали до тех
пор, пока 45-летнему мужчине не удалось сбежать.
В настоящий момент
устанавливаются другие участники похищения. Полицейские также выясняют другие
эпизоды преступной деятельности группы.