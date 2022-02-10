Марихуана в капюшоне

2-го февраля, вечером, в
Гатчине на ул. Горького, у дома № 5 сотрудники ДПС остановили автомобиль. Из
машины вышел 28-летний Сергей П., уроженец Беларуси, проживающий во
Всеволожске, не судимый, и стал выражаться нецензурной бранью. Водителя
доставили в дежурную часть и в присутствии понятых в ходе личного досмотра у
него из капюшона куртки изъяли целлофановый пакет с темно-зеленым веществом
растительного происхождения.
Вещество отправили в
экспертный центр, где после проведенного исследования выяснилось, что это –
марихуана, каннабис массой около 34 г. Задержанный заявил, что хранил это для
личного употребления.
По факту незаконного
хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело.