Марихуана в капюшоне

2-го февраля, вечером, в Гатчине на ул. Горького, у дома № 5 сотрудники ДПС остановили автомобиль. Из машины вышел 28-летний Сергей П., уроженец Беларуси, проживающий во Всеволожске, не судимый, и стал выражаться нецензурной бранью. Водителя доставили в дежурную часть и в присутствии понятых в ходе личного досмотра у него из капюшона куртки изъяли целлофановый пакет с темно-зеленым веществом растительного происхождения.

Вещество отправили в экспертный центр, где после проведенного исследования выяснилось, что это – марихуана, каннабис массой около 34 г. Задержанный заявил, что хранил это для личного употребления.

По факту незаконного хранения наркотического средства возбуждено уголовное дело.